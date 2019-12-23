Пристайко: Пункт Минских соглашений о границе очень мутный

Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе – это не догма, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко: Если мы серьезно говорим о выборах, нам, наверное, придется адаптировать пункт о границе Фото: ЕРА

Пункт Минских соглашений о контроле над границей на Донбассе является "мутным", заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Укринформу", опубликованном 22 декабря.

"Пятилетние летние результаты выполнения "Минска" продемонстрировали невозможность выполнения определенных его положений. И давно напрашивалась идея, не следует ли уточнить, как выполнять положения соглашений. Например, пункт о границе вообще очень мутный. Там написано, что передача Украине контроля над границей происходит в первый день после проведения выборов, а окончательно передается после окончательного политического урегулирования. Что такое "окончательное политическое урегулирование"? Это когда все будут счастливы? Что имеется вообще в виду? В какой момент завершится передача границы?" – сказал Пристайко.

Он добавил, что также "типичный пункт – любимые Россией изменения в Конституцию".

"Мы говорим: читайте "Минск", там записано, что Украина должна провести конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Если россиянам на пятом году этого недостаточно, ну... пусть читают "Минск". Наверное, такая амбивалентность и непонятность выгодна кому-то, кто не хочет уточнения отдельных пунктов", – продолжил украинский министр.

Он подчеркнул, что в условиях открытой границы, когда "даже нельзя посчитать людей, которые входят и выходят", провести выборы физически сложно.

"Я понимаю, что это является позицией РФ, но мы стараемся достичь с ними договоренности: если мы серьезно говорим о выборах, нам, наверное, придется адаптировать пункт о границе. Пока понимания нет. Надо разблокировать некоторые такие принципиальные вещи. В принципе, ничего плохого нет, что через много лет мы увидели то, чего изначально не удалось предсказать. Но это не смертельно. В конце концов… соглашения – это продукт работы делегаций, а не догма. Если четыре лидера снова собрались и сказали: это реально не работает, то они могут поменять "Минск" когда угодно", – резюмировал Пристайко.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков "ДНР" и "ЛНР".

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны документ согласовал на то время президент страны Петр Порошенко.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.

Во время саммита канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что Минские соглашения будут пересмотрены. "Есть вопрос, этот документ (Минские соглашения. – "ГОРДОН") окаменевший или его можно менять. Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по его изменению. Мы надеемся, что этот документ вновь станет гибким и будет оживлен", – заявила она.

11 декабря представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников сказал, что Украина подготовит изменения в Минские договоренности к следующему саммиту в нормандском формате.

12 декабря представитель РФ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что никакие изменения в Минские соглашения вноситься не будут.

15 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что изменения в текст Минских соглашений нужно писать с "экспертами" из "ЛДНР".