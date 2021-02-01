Прокуратура Крыма должна дать оценку продажи винзавода "Коктебель" – представительство Зеленского в АРК

Представительство президента Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым обратилось в прокуратуру АРК с целью защиты экономических активов Украины.

Винзавод "Коктебель" в аннексированном Россией Крыму был продан на аукционе 26 января за $1,456 млн Фото: depositphotos.com

Представительство президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым собрало и передало прокуратуре АРК информацию о продаже винзавода "Коктебель" оккупационной администрацией РФ. Об этом в Facebook 1 февраля написала пресс-служба ведомства.

Сделано это с целью защиты украинских экономических активов, потерянных в результате аннексии полуострова РФ, отметили в представительстве.

Прокуратура АРК должна дать правовую оценку продаже винзавода или добавить сведения к уже имеющимся уголовным производствам, говорится в сообщении.

Завод марочных вин "Коктебель" был продан на аукционе 26 января за $1,456 млн. Победителем аукциона в электронной форме было признано общество с ограниченной ответственностью "Завод марочных вин "Коктебель", которое ранее арендовало имущество.

Лот состоял из 73 нежилых зданий, производственных цехов и других объектов недвижимости, а также земельных участков. Сообщалось, что к аукциону были допущены две компании – победитель торгов ООО "Завод марочных вин "Коктебель" и ООО "НТЦ "Кристаллкор", а также одно физическое лицо.

По информации "Собеседник.ру", ООО "Завод марочных вин "Коктебель" принадлежит семье главы Службы внешней разведки России и экс-спикера российского парламента Сергея Нарышкина.

14 декабря 2020 года оккупационные власти продали с аукциона винодельческое предприятие "Массандра". После состоявшихся "торгов" владельцем 100% акций "Массандры" стало ООО "Южный проект", связанное с основным акционером банка "Россия" Юрием Ковальчуком, которого министерство финансов США называло "личным кассиром" президента РФ Владимира Путина.

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников 15 декабря заявил, что Украина будет добиваться преследования в международных судах лиц, инициировавших "приватизацию" винзавода "Массандра".

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.