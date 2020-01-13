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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Российские силовики задержали на границе с Крымом активистку Алиеву

Дочь осужденного по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева Гульсум Алиеву отвезли в отделение российской полиции в Армянске после того, как ее задержали на административной границе между Крымом и Херсонской областью.

Вместе с матерью Алиева выезжала в Херсон для посещения больницы
Вместе с матерью Алиева выезжала в Херсон для посещения больницы
Фото: krymr.com

Сегодня на админгранице между аннексированным Крымом и материковой Украиной российские пограничники задержали крымскотатарскую активистку – дочь политзаключенного Муслима Алиева Гульсум Алиеву. Об этом сообщила ее мать Наджие Аджи-Мамутова, пишут правозащитники из "Крымской солидарности" на своей странице в Facebook. 

С момента задержания связи с женщиной нет. 

Вместе с матерью Алиева выезжала в Херсон для оформления медицинских документов и получения квалифицированной медицинской консультации.

Правозащитники напомнили, что в 2018 году в отношении активистки уже возбуждали административное и уголовное дело по статье о возбуждении вражды и ненависти, однако позже они были прекращены.

Некоторое время Алиева находилась в розыске, из-за чего ее уже задерживали на админгранице. Несмотря на прекращение уголовного производства ее данные до сих пор не исключены из списка экстремистов и террористов, отмечают в "Крымской солидарности".

Правозащитники сообщили, что сегодня после задержания Алиеву отвезли в отделение полиции Армянска. 

Для оказания помощи активистке туда уже выехали адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев. 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1033049467062509

Муслим Алиев является фигурантом ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир". В ноябре 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 19 годам лишения свободы.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Крым, правозащитники, Армянск, пограничники, задержание, Хизб ут-Тахрир, Муслим Алиев
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