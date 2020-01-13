Российские силовики задержали на границе с Крымом активистку Алиеву

Сегодня на админгранице между аннексированным Крымом и материковой Украиной российские пограничники задержали крымскотатарскую активистку – дочь политзаключенного Муслима Алиева Гульсум Алиеву. Об этом сообщила ее мать Наджие Аджи-Мамутова, пишут правозащитники из "Крымской солидарности" на своей странице в Facebook.
С момента задержания связи с женщиной нет.
Вместе с матерью Алиева выезжала в Херсон для оформления медицинских документов и получения квалифицированной медицинской консультации.
Правозащитники напомнили, что в 2018 году в отношении активистки уже возбуждали административное и уголовное дело по статье о возбуждении вражды и ненависти, однако позже они были прекращены.
Некоторое время Алиева находилась в розыске, из-за чего ее уже задерживали на админгранице. Несмотря на прекращение уголовного производства ее данные до сих пор не исключены из списка экстремистов и террористов, отмечают в "Крымской солидарности".
Правозащитники сообщили, что сегодня после задержания Алиеву отвезли в отделение полиции Армянска.
Для оказания помощи активистке туда уже выехали адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев.
Муслим Алиев является фигурантом ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир". В ноябре 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 19 годам лишения свободы.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.