СБУ задержала топ-чиновника оккупационной власти Крыма

По данным СБУ, в 2014–2017 годах функционер работал руководителем незаконно созданных оккупантами структур на базе захваченных украинских предприятий Фото: depositphotos.com

По имеющимся данным, приехавшему в Крым из России мужчине пообещали повышение по службе.

"Тогда это было обычной практикой, поскольку оккупанты не доверяли "перебежчикам" и на стратегические направления расставляли "своих". По данным следствия, в 2014–2017 годах функционер работал руководителем незаконно созданных оккупантами структур на базе захваченных украинских предприятий. Во время пребывания на должностях иностранец активно способствовал незаконному захвату имущества украинских предприятий и их использованию для развития инфраструктуры аннексированного полуострова. В частности, речь идет о перевозке грузов Черноморского флота минобороны РФ", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, задержанный неоднократно принимал участие в рабочих совещаниях под председательством так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова. В ходе этих встреч топ-чиновник не только отчитывался о выполнении возложенных на него обязанностей, но и выдвигал предложения по развитию инфраструктурных проектов оккупантов.

В сентябре этого года гражданину РФ сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) Уголовного кодекса Украины. Обвинительное заключение в отношении него передано в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.