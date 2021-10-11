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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

СБУ задержала топ-чиновника оккупационной власти Крыма

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По данным СБУ, в 2014 2017 годах функционер работал руководителем незаконно созданных оккупантами структур на базе захваченных украинских предприятий
По данным СБУ, в 2014–2017 годах функционер работал руководителем незаконно созданных оккупантами структур на базе захваченных украинских предприятий
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины задержала гражданина РФ, который отвечал за развитие инфраструктурной отрасли оккупированного Крыма, в том числе для быстрой милитаризации полуострова. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба СБУ.

По имеющимся данным, приехавшему в Крым из России мужчине пообещали повышение по службе.

"Тогда это было обычной практикой, поскольку оккупанты не доверяли "перебежчикам" и на стратегические направления расставляли "своих". По данным следствия, в 2014–2017 годах функционер работал руководителем незаконно созданных оккупантами структур на базе захваченных украинских предприятий. Во время пребывания на должностях иностранец активно способствовал незаконному захвату имущества украинских предприятий и их использованию для развития инфраструктуры аннексированного полуострова. В частности, речь идет о перевозке грузов Черноморского флота минобороны РФ", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, задержанный неоднократно принимал участие в рабочих совещаниях под председательством так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова. В ходе этих встреч топ-чиновник не только отчитывался о выполнении возложенных на него обязанностей, но и выдвигал предложения по развитию инфраструктурных проектов оккупантов.

В сентябре этого года гражданину РФ сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) Уголовного кодекса Украины. Обвинительное заключение в отношении него передано в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, СБУ, Крым, Украина, оккупация, аннексия, Служба безопасности Украины, границы
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