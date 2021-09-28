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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

45% украинцев считают, что Крымская платформа никак не повлияет на возвращение Крыма Украине – опрос

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Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите, который состоялся 23 августа
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите, который состоялся 23 августа
Фото: ЕРА

45,4% украинцев считают, что Крымская платформа не будет иметь никакого практического влияния на возвращение оккупированного Россией Крыма Украине. Об этом свидетельствуют опубликованные 28 сентября результаты опроса центра SOCIS.

В то же время 19,8% опрошенных думают, что данная инициатива приближает деоккупацию украинского полуострова.

9,2% респондентов уверены, что старт Крымской платформы только усложнит возвращение Крыма.

Еще 24,7% украинцев затруднились с ответом.

Опрос проводился с 16-го по 21 сентября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".

Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, соцопрос, аннексия, украинцы, SOCIS, Крымская платформа
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