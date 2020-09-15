Страны – члены ООН осудили нарушение прав человека в оккупированном Россией Крыму

В ходе сессии Совета ООН по правам человека государства – члены организации потребовали от России обеспечить беспрепятственный доступ на территорию аннексированного РФ Крыма международных мониторинговых миссий.

В ходе 45-й сессии Совета Организации Объединенных наций по правам человека 15 сентября государства – члены ООН приняли совместное заявлении по Крыму, об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в Facebook.

В заявлении члены ООН призвали Россию как государство-оккупанта придерживаться обязательств по международному гуманитарному праву, гарантировать права и свободы человека, выполнять резолюции Генеральной Ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины и положения с правами человека в Крыму, сказано в сообщении.

"Отдельно отметили необходимость выполнения РФ приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса как представительного органа крымскотатарского народа и обеспечения условий для преподавания украинского языка на полуострове", – подчеркнули в МИД.

Государства -- члены ООН требуют от России обеспечить полный и беспрепятственный доступ на территорию оккупированного полуострова для международных мониторинговых миссий.

Страны – члены ООН подтвердили "решительную поддержку территориальной целостности, политической независимости, единства и суверенитета Украины в ее международно признанных границах", сообщила пресс-служба представительства Украины в ООН.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

2 июля ООН опубликовал доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. В ООН подчеркнули, что на полуострове продолжается криминализация свободы выражения мнений в социальных сетях, журналисты продолжают сталкиваться с вмешательством в их профессиональную деятельность.