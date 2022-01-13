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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Украинскому экс-военному сообщили о подозрении в госизмене за помощь в оккупации Крыма

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Дело экс-военного направили в суд
Дело экс-военного направили в суд
Фото: depositphotos.com

В Украине будут судить бывшего украинского военного, который помогал России в оккупации Крыма. Об этом сообщила 13 января пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Следствие установило, что бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины совместно с другими участниками незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" участвовал в захвате международного аэропорта "Симферополь" и регионального структурного подразделения "Крымаэрорух".

Обвиняемый непосредственно участвовал в блокировании территории, в том числе диспетчерского пункта и взлетно-посадочной полосы аэропорта, для недопущения приземления самолетов, следовавших из материковой части Украины в Крым.

Кроме того, он помог ВС РФ установить контроль за деятельностью аэропорта и РСП "Крымаэрорух". Экс-военный координировал работу диспетчеров по полетам российских военных самолетов, на которых военнослужащие государства-оккупанта переправлялись в Крым, а также передавал представителям ВС РФ информацию о перемещении самолетов над воздушным пространством полуострова.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 4 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в непредвиденных законом вооруженных формированиях). Максимальная санкция статей – лишение свободы на срок до 15 лет. Дело экс-военного направили в суд.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, прокуратура, военные, оккупация, госизмена, ВСУ, суд
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