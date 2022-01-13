Украинскому экс-военному сообщили о подозрении в госизмене за помощь в оккупации Крыма

Следствие установило, что бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины совместно с другими участниками незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" участвовал в захвате международного аэропорта "Симферополь" и регионального структурного подразделения "Крымаэрорух".



Обвиняемый непосредственно участвовал в блокировании территории, в том числе диспетчерского пункта и взлетно-посадочной полосы аэропорта, для недопущения приземления самолетов, следовавших из материковой части Украины в Крым.



Кроме того, он помог ВС РФ установить контроль за деятельностью аэропорта и РСП "Крымаэрорух". Экс-военный координировал работу диспетчеров по полетам российских военных самолетов, на которых военнослужащие государства-оккупанта переправлялись в Крым, а также передавал представителям ВС РФ информацию о перемещении самолетов над воздушным пространством полуострова.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 4 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в непредвиденных законом вооруженных формированиях). Максимальная санкция статей – лишение свободы на срок до 15 лет. Дело экс-военного направили в суд.