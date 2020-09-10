В США оштрафовали подразделение Deutsche Bank за нарушение крымских санкций

За проведение платежей двух компаний, входящих в санкционный список за аннексию Крыма, минфин США оштрафовал Deutsche Bank Trust Company Americas на $583,1 тыс.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) выписало Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) два штрафа на общую сумму $583,1 тыс. за нарушение санкционного режима, введенного в связи с аннексией Крыма.

Об этом 9 сентября проинформировал сайт ведомства.

В минфине рассказали, что в 2015 году через неделю после введения санкций против нефтетрейдера из Кипра IPP Oil Products DBTCA провела платеж в $29 млн за мазут этой компании. За эту операцию немецкий банк оштрафован на $157,5 тыс.

В декабре того же года американское подразделение Deutsche Bank провело 61 платеж еще одной компании из санкционного списка – российского "Крайинвестбанка".

В OFAC пришли к выводу, что "очевидные нарушения представляют собой не вопиющие случаи".

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с оккупацией полуострова ряд стран мира, в том числе США, ввели антироссийские санкции.