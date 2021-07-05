Марьяна Ро: Я с детства хотела петь. И я даже помню, как я к маме с папой подходила и говорила: "Отвезите меня на "Україна має талант", хочу – не могу! Разорву всех!"

На вопрос, кто ее кумиры в музыке, блогер ответила, что "все сложно", так как ей нравятся многие.

"Сейчас, наверное, я бы сказала, что Лана Дель Рей. Мне очень нравится ее музыка. В 12-13 лет я прям была ее фанаткой. Я думала, что когда-нибудь поеду в Америку и обязательно ей скажу: "Я люблю тебя, ты здоровская". Мне очень нравится Майкл Джексон, прости господи", – рассказала Марьяна Ро.

Из советских исполнителей певица отметила Татьяну Буланову и Аллу Пугачеву, но познакомиться с Пугачевой Марьяна Ро не хочет.

"Раньше думала, что хочу. Сейчас не уверена. Она просто начала ходить по всяким странным мероприятиям дешманским, никому не нужным. Зачем она в это лезет? Ты легенда – сиди дома", – считает блогер.

Певица подчеркнула, что современная музыка ей сейчас неинтересна.

"Но на самом деле [нравятся] очень много всяких исполнителей. И всякие советские, зарубежные тоже. Но это, в основном, 50-60-е. То, что сейчас делает молодежь, – это, как по мне, ужас. Я такое слушать не могу. Это блеа. Кот комок шерсти какой-то вырыгал – это оно", – заявила Марьяна Ро.

Сама она поет с 16 лет, выбирает разные стили, но в основном, по ее словам, – "поп-музыку с уклоном в 80-е, нулевые". Рожкова отметила, что петь хотела с детства.

"И я даже помню, как я к маме с папой подходила и говорила: "Отвезите меня на "Україна має талант", хочу – не могу! Разорву всех!" – рассказала она.

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