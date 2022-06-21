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"Бумбокс" выступит с концертом в Варшаве в поддержку ВСУ

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"Бумбокс": Чем больше мы продадим билетов, чем больше продадим мерчей, тем больше сможем купить необходимого снаряжения
"Бумбокс": Чем больше мы продадим билетов, чем больше продадим мерчей, тем больше сможем купить необходимого снаряжения
Фото: boomboxfamily / Instagram

Украинская группа "Бумбокс" 26 августа выступит с концертом в Варшаве (Польша). Об этом сообщается на странице коллектива в Instagram.

"Мы зовем на концерт всех – 50% от дохода будут потрачены на нужды ВСУ. Чем больше мы продадим билетов, чем больше продадим мерчей, тем больше сможем купить необходимого снаряжения", – говорится в анонсе.

Музыканты отметили, что это будет их первый концерт с 24 февраля.

Контекст:

Группа "Бумбокс" была создана в 2004 году.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, фронтмен группы Андрей Хлывнюк вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины, сейчас он служит в патрульной полиции. В конце марта он попал под минометный обстрел и был ранен.

Теги: Польша, Бумбокс, концерт, Варшава, ВСУ, Андрей Хлывнюк
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