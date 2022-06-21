"Бумбокс" выступит с концертом в Варшаве в поддержку ВСУ

"Мы зовем на концерт всех – 50% от дохода будут потрачены на нужды ВСУ. Чем больше мы продадим билетов, чем больше продадим мерчей, тем больше сможем купить необходимого снаряжения", – говорится в анонсе.
Музыканты отметили, что это будет их первый концерт с 24 февраля.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Группа "Бумбокс" была создана в 2004 году.
В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, фронтмен группы Андрей Хлывнюк вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины, сейчас он служит в патрульной полиции. В конце марта он попал под минометный обстрел и был ранен.