"Бумбокс" выступит с концертом в Варшаве в поддержку ВСУ

"Бумбокс": Чем больше мы продадим билетов, чем больше продадим мерчей, тем больше сможем купить необходимого снаряжения Фото: boomboxfamily / Instagram

"Мы зовем на концерт всех – 50% от дохода будут потрачены на нужды ВСУ. Чем больше мы продадим билетов, чем больше продадим мерчей, тем больше сможем купить необходимого снаряжения", – говорится в анонсе.

Музыканты отметили, что это будет их первый концерт с 24 февраля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бумбокс (@boomboxfamily)