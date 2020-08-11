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Дочь Кира Булычева: Отец всегда относился к КГБ крайне отрицательно. Товарищ Попов потерпел неудачу с его вербовкой

Бывший подполковник Комитета государственной безопасности СССР Владимир Попов в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что лично завербовал известного советского и российского писателя-фантаста Кира Булычева. Дочь писателя Алиса Лютомская утверждает, что ее отец "не желал марать руки" и не соглашался сотрудничать со спецслужбой.

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Широкую известность Киру Булычеву принесла серия книг под названием "Приключения Алисы"
Широкую известность Киру Булычеву принесла серия книг под названием "Приключения Алисы"
Скриншот: Телеканал Культура / YouTube

Дочь советского и российского писателя-фантаста Кира Булычева (настоящее имя – Игорь Можейко) Алиса Лютомская утверждает, что Комитету государственной безопасности СССР не удалось завербовать ее отца. Комментарий Лютомской поступил в редакцию "ГОРДОН"

Таким образом она отреагировала на интервью бывшего подполковника КГБ, автора книги "КГБ играет в шахматы" Владимира Попова, которое он дал основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Попов служил в КГБ СССР в 1972–1991 годах, работал в отделах, которые курировали творческие союзы и международное спортивное сотрудничество. В начале 1990-х эмигрировал в Канаду. В интервью Гордону Попов заявил, что лично завербовал Можейко.

"Я к нему относился с глубочайшим уважением. Более того, я был много моложе его... Я мальчишка был, по сути дела. Сколько мне было? И 30 не было. А он уже такой маститый писатель: ему за 40 было. И у нас с ним были великолепные отношения. Хотя я долго с ним не проработал. После моей первой попытки уйти из КГБ меня перевели в спортивный отдел – и связь с ним была утрачена. Но я до сих пор с большой теплотой этого человека вспоминаю", – сказал Попов. 

Лютомская заявила, что Попов оболгал ее отца. 

"В нашей семье и среди друзей отца хорошо известна история незадачливого кагэбэшного вербовщика. Она даже упомянута в автобиографической книге Игоря Всеволодовича. Видимо, товарищу Попову после неудачи с вербовкой отца больше не удавалось встретиться ни с одним известным широкой публике человеком, поэтому подогреть интерес к своей недостойной персоне он мог, только оклеветав крайне достойного человека", – отметила дочь писателя. 

По ее словам, у Можейко было негативное отношение к КГБ. 

"Отец всегда относился к режиму и КГБ крайне отрицательно. Он настолько не желал марать руки, что даже отказался вступать в союз советских писателей (написание с маленькой буквы преднамеренное), говоря, что не желает иметь ничего общего с людьми, травившими и изгнавшими [поэтессу Анну] Ахматову и [писателя Михаила] Зощенко", – отметила Лютомская. 

Можейко родился в 1934 году в Москве. Окончил переводческий факультет Московского педагогического института иностранных языков имени Мориса Тореза. После получения образования работал в Бирме. После возвращения домой поступил в аспирантуру Института востоковедения, начал писать очерки для журнала "Вокруг света".

Первый свой рассказ – "Долг гостеприимства" – опубликовал в 1965 году. Широкую известность писателю принесла серия книг под названием "Приключения Алисы" об Алисе Селезневой, изданная под псевдонимом Кир Булычев.

Можейко скончался в 2003 году.  

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: СССР, КГБ, писатель, Владимир Попов, Кир Булычев
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