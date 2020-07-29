Агенты КГБ Михалков, Листьев, Доренко, разработка Трампа, Путин. Интервью Гордона с бывшим подполковником КГБ Поповым. Трансляция

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Попов родился в 1947 году в Москве. В 1969–1972 годах работал слесарем-испытателем в конструкторском бюро Ильюшина, параллельно учился на вечернем отделении Всесоюзного юридического института.

С 1972-го по 1991 год работал на разных должностях в Комитете госбезопасности СССР. Рапорт на увольнение Попов подал в январе 1990 года, однако его рассмотрение продлилось до октября 1991-го.

"Уволен был по моему личному рапорту с формулировкой "перевод на работу в народное хозяйство" в звании подполковника. На момент увольнения было мне 44 года. Мог бы служить и служить. Не захотел... За годы службы пришло полное разочарование в тех идеалах, которым госбезопасность была призвана служить – своей стране и своему народу", – писал он российско-американскому историку Юрию Фельштинскому.

В августе 1995 года Попов выехал из России в Канаду. В соавторстве с Фельштинским, а также с гроссмейстерами Борисом Гулько и Виктором Корчным издал книгу "КГБ играет в шахматы".

Недавно Попов завершил работу над своими мемуарами. Главы из книги "Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ" издание "ГОРДОН" публикует с согласия автора начиная с конца 2019 года.