Друг Высоцкого, поэт Кохановский: Высоцкий в школе был очень хиленький. На уроке физкультуры нужно было подтягиваться, а он не мог

Речь об этом зашла после вопроса, какие впечатления Высоцкий произвел на Кохановского при встрече.

"Он был очень слабенький, хиленький. Он потом накачался… А тогда на уроке физкультуры нужно было подтягиваться и он не мог. Все говорили: "Ну, Высота, ты даешь!" Его Высота звали в школе. Он был такой застенчивый, но очень веселый и остроумный", – сказал Кохановский.

Друг Высоцкого, поэт Кохановский: Высоцкий говорил: "Васечек, ну что за страна такая? Мои песни поют все. Почему я должен ехать к агенту КГБ, чтобы он за меня словечко замолвил?". Читайте полную версию интервью

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Контекст:

Кохановский в школе учился вместе с Высоцким и сидел с ним за одной партой.

После школы Кохановский и Высоцкий поступили в один институт – Московский инженерно-строительный, но Высоцкий проучился в нем только один семестр, а Кохановский окончил и некоторое время работал по специальности – на строительной площадке в Московской области. По словам Кохановского, именно в МИСИ он серьезно увлекся написанием стихов.

Еще в начале 1950-х Кохановский освоил игру на гитаре и научил этому Высоцкого. Высоцкий исполнял песни Кохановского "Бабье лето" и "Иволга", а затем посвятил ему пять своих песен, в том числе "Мой друг уехал в Магадан".