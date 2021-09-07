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Российский поэт-песенник, друг Высоцкого Кохановский рассказал, сотрудничал ли Высоцкий с КГБ СССР

Кохановский (на фото) отрицает, что Высоцкий мог сотрудничать с КГБ: Это такая глупость! Полная глупость
Кохановский (на фото) отрицает, что Высоцкий мог сотрудничать с КГБ: Это такая глупость! Полная глупость
Фото: Dmitry Rozhkov / wikipedia.org

Советский и российский поэт-песенник, друг советского актера, барда Владимира Высоцкого Игорь Кохановский утверждает, что Высоцкий не мог сотрудничать с Комитетом государственной безопасности СССР. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое выйдет сегодня вечером.

Гордон сказал, что с одной стороны, Высоцкий был гонимым – его мало снимали и печатали, с другой стороны, он мог свободно ездить за границу.

"Сейчас смотришь фотографии в интернете – проскакивают все части света, о чем советским людям тогда можно было только мечтать. В Болгарию мечтали поехать, а тут [у Высоцкого] от Америки до Франции – весь мир под ногами. Приходится слышать, что Владимир Семенович сотрудничал с КГБ, был даже агентом КГБ. Возможно это или нет?" – спросил журналист. 

"Нет! Это такая глупость! Полная глупость", – ответил Кохановский. 

По его мнению, Высоцкий мог свободно путешествовать, поскольку его очень любил тогдашний генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. 

Кохановский вспомнил, как в 1968 году в газете "Советская Россия" вышла критическая статья под названием "О чем поет Высоцкий". 

По словам Кохановского, Высоцкий очень переживал из-за этой статьи и волновался, что будут последствия. Из-за нее им пришлось встретиться с журналистом Виктором Луи, который тесно сотрудничал с КГБ

"Я его знал, потому что он дружил с братом моей жены. Ну, и мы часто у него бывали. Я ему звоню и говорю: "Витя, вот мы здесь с Володей Высоцким. Вот такая история – мы хотели бы к тебе приехать посоветоваться". Мы приезжаем к нему, рассказываем все. Он говорит: "Значит, я позвоню Гале, дочке Брежнева, и попробую это все дело смикшировать". Короче говоря, я ему позвонил через день. Он говорит: "Все в порядке. Я с Галей поговорил", – рассказал Кохановский.

По его словам, Высоцкий не хотел ехать к Луи. 

"Едем в такси – он мне говорит: "Васечек, ну что за страна такая? Мои песни поют все, от дворников до академиков, почему я должен ехать к какому-то агенту КГБ, к какому-то кагэбэшнику, петь ему свои песни и изгаляться, чтобы он за меня словечко замолвил? Ну что это такое?" Я ответил: "Васечек, такова селяви, как говорится", – рассказал Кохановский.

Он сообщил, что после этой разгромной статьи никаких последствий для Высоцкого действительно не было.

"Да, [Брежнев Высоцкого] любил. И действительно, ничего не было после этой статьи, хотя статья была разгромная и все ожидали: будет что-то такое! Нет, ничего не было", – сказал поэт. 

Интервью с Кохановским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00 

Контекст:

Кохановский родился в 1937 году в Магадане в семье репрессированного. Вскоре с родителями вернулся в Москву. Со школьных лет дружил с Высоцким, с которым учился в одном классе.

После школы Кохановский и Высоцкий поступили в один институт – Московский инженеро-строительный, но Высоцкий проучился в нем только один семестр, а Кохановский окончил и некоторое время работал по специальности – на строительной площадке в Московской области. По словам Кохановского, именно в МИСИ он серьезно увлекся написанием стихов. 

В 1964 году уехал в Магадан. В 1965–1968 годах работал в газете "Магаданский комсомолец", затем был старателем на Чукотке. В 1969 году вернулся в Москву. 

Еще в начале 1950-х Кохановский освоил игру на гитаре и научил этому Высоцкого. Высоцкий исполнял песни Кохановского "Бабье лето" и "Иволга", а затем посвятил ему пять своих песен, в том числе "Мой друг уехал в Магадан". 

Кохановский написал сотни песен, которые исполняли Муслим Магомаев, Анна Герман, София Ротару, Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Игорь Николаев и другие.  

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, СССР, КГБ, Владимир Высоцкий, Леонид Брежнев, Игорь Кохановский
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