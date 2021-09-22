Друг Высоцкого, поэт Кохановский: Я позвонил сыну Высоцкого: "Не позорь фамилию отца. Если бы отец был жив, он был бы сейчас рядом с Навальным"

Кохановский рассказал, что у него были разногласия с сыном Высоцкого Никитой.
"Не то что поссорился, но я ему позвонил и высказал все… Потому что накануне выхода нашего молодняка в поддержку Навального он выступил на каком-то радио и сказал: "Не ходите, вы, типа, пушечное мясо, никому вы не нужны…" Ну, какой-то такой бред понес. И я ему позвонил и говорю: "Не позорь фамилию отца. Если бы отец был жив, он был бы сейчас рядом с Навальным", – отметил поэт.
На уточняющий вопрос журналиста, уверен ли он в этом, Кохановский сказал: "Да, абсолютно". Он добавил, что Высоцкий не поддерживал бы президента России Владимира Путина.
"Ни в коем случае! Он очень был чуток на несправедливость", – сказал Кохановский.
Друг Высоцкого, поэт Кохановский: Высоцкий говорил: "Васечек, ну что за страна такая? Мои песни поют все. Почему я должен ехать к агенту КГБ, чтобы он за меня словечко замолвил?" Читайте полную версию интервью
Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.
После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.
С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. 19 апреля Навального, который тогда держал голодовку, перевели в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 в Покрове, но после завершения голодовки перевели из больницы обратно в колонию.