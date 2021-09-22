Друг Высоцкого, поэт Кохановский: Я позвонил сыну Высоцкого: "Не позорь фамилию отца. Если бы отец был жив, он был бы сейчас рядом с Навальным"

Кохановский рассказал, что у него были разногласия с сыном Высоцкого Никитой.

"Не то что поссорился, но я ему позвонил и высказал все… Потому что накануне выхода нашего молодняка в поддержку Навального он выступил на каком-то радио и сказал: "Не ходите, вы, типа, пушечное мясо, никому вы не нужны…" Ну, какой-то такой бред понес. И я ему позвонил и говорю: "Не позорь фамилию отца. Если бы отец был жив, он был бы сейчас рядом с Навальным", – отметил поэт.

На уточняющий вопрос журналиста, уверен ли он в этом, Кохановский сказал: "Да, абсолютно". Он добавил, что Высоцкий не поддерживал бы президента России Владимира Путина.

"Ни в коем случае! Он очень был чуток на несправедливость", – сказал Кохановский.

Друг Высоцкого, поэт Кохановский: Высоцкий говорил: "Васечек, ну что за страна такая? Мои песни поют все. Почему я должен ехать к агенту КГБ, чтобы он за меня словечко замолвил?" Читайте полную версию интервью

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