"Его обстреляли российские военные". Погиб артист Национальной оперы Дацишин

Дацишин погиб на 44-м году жизни Фото: Артем Дацишин / Facebook

"Погиб наш коллега, прекрасный артист, многолетний солист балетной труппы театра и чудесный человек", – написал он.

Журналистка Анна Мамонова в Facebook также сообщила о гибели Дацишина.

"26 февраля его обстреляли российские военные. Он был ранен, ушел из жизни в больнице", – написала Мамонова, ссылаясь на коллегу Дацишина, Татьяну Боровик.

Мамонова отметила, что прощание с Дацишиным состоится 18 марта в 11 часов утра, его кремируют на Байковом кладбище.

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