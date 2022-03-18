"Его обстреляли российские военные". Погиб артист Национальной оперы Дацишин

"Погиб наш коллега, прекрасный артист, многолетний солист балетной труппы театра и чудесный человек", – написал он.
Журналистка Анна Мамонова в Facebook также сообщила о гибели Дацишина.
"26 февраля его обстреляли российские военные. Он был ранен, ушел из жизни в больнице", – написала Мамонова, ссылаясь на коллегу Дацишина, Татьяну Боровик.
Мамонова отметила, что прощание с Дацишиным состоится 18 марта в 11 часов утра, его кремируют на Байковом кладбище.
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Дацишин в Национальной опере Украины исполнял главные партии в постановках "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Жизель", "Баядерка", "Ромео и Джульетта".
Артист являлся лауреат международных конкурсов Сержа Лифаря (1996) и Рудольфа Нуриева (1998).