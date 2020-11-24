Фонд Богдана Губского впервые в истории Украины привез из США уникальные эскизы украинских гербов

Среди экспонатов выставки есть печати гетманов Хмельницкого и Скоропадского, печать Войска Запорожского XVI века, флаг Народной гвардии XIX века с образом льва и другие предметы, рассказал глава Фонда интеллектуального сотрудничества Богдан Губский.

25 ноября по инициативе Фонда интеллектуального сотрудничества "Украина XXI века" в партнерстве с Национальным художественным музеем Украины и музеем Шереметьевых в Национальном художественном музее Украины откроется международная выставка "Знак Соборности. Большой герб Украины от Нарбута до Якутовича", сообщает пресс-служба Фонда в пресс-релизе, распространённом в СМИ 24 ноября.

В Фонде отметили, что эта выставка – уникальный совместный культурный проект 12 музеев Украины и Украинского музея и библиотеки в Стэмфорде (США).

"Основная цель выставки – осветить более чем 100-летнюю традицию создания большого государственного герба Украины, начиная со времени революций 1917–1921 гг., и более чем тысячелетнюю историю составляющих большого герба: знака княжеского государства Владимира Великого – тризуба, герба Войска Запорожского – казака с мушкетом и герба Галицко-Волынского государства – льва", – отметил глава Фонда Богдан Губский.

Среди экспонатов выставки есть печати гетманов Хмельницкого и Скоропадского, печать Войска Запорожского XVI века, флаг Народной гвардии XIX века с образом льва и другие предметы.

"Особое место в экспозиции выставки занимают раритеты, которые Фонд "Украина XXI века" привез из Украинского музея и библиотеки в Стэмфорде (США). Впервые в Украине можно будет ознакомиться с около 20 эскизами государственных символов Украины: государственных гербов, флагов и печатей, созданных выдающимся украинским геральдистом Николаем Бытынским в 1939 году по заказу правительства УНР в изгнании", – сказано в сообщении Фонда.

Раритеты будут впервые экспонироваться на территории Украины.

"Тем самым, Фонд "Украина XXI века" продолжает свою многолетнюю деятельность по поиску исторического наследия Украины и представлению его на всенародный показ. Напомним, что в 2002 году после многих лет поиска Фонд привез в Украину флаг Богдана Хмельницкого из Военного музея в Стокгольме (Швеция), а также саблю и булаву гетмана из музеев Польши, которые не могли найти почти 350 лет. В 2007 году Фонд нашел остатки гетманского флага Ивана Мазепы, атрибутировал его и организовал его реставрацию в Национальном музее в Кракове с участием международных специалистов из Италии, Польши и Украины. Сегодня флаг экспонируется в Харьковском историческом музее", – отметили в Фонде.

В 2009 году Фонд "Украина XXI века" отреставрировал и атрибутировал единственный в Украине казацкий флаг, на котором изображен герб Войска Запорожского – казак с мушкетом, флаг сотни Лубенского полка. Сегодня флаг экспонируется в Национальном музее истории Украины.