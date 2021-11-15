Гордон-младший снялся в "первом блокбастере с нулевым бюджетом". Картина завоевала три кинопремии

В абсурдистской картине Дмитрий Гордон – младший выступил как соавтор сценария, сопродюсер, композитор и исполнитель главной роли Фото из личного архива Дмитрия Гордона – младшего

Картина, хронометраж которой составляет чуть более часа, завоевала три международные кинопремии – за лучшую музыку и лучший трейлер на World Film Carnival в Сингапуре и за лучшую музыку на Druk International Film Festival в Бутане.

"Психолог" был номинирован как лучший полнометражный̆ фильм на кинофестивале Apocalypse Later в Фениксе, штат Аризона. По словам Гордона-младшего, на сегодняшний день фильм проходит конкурсный отбор еще на 15 различных международных фестивалей в Северной Америке, Европе и Азии.

Постер к фильму "Психолог". Фото из личного архива Дмитрия Гордона – младшего

Режиссером-постановщиком и сопродюсером картины выступил давний друг Гордона-младшего Антон Курза. Съемки начались в Киеве еще в 2013 году. Окончательно фильм был готов летом этого года. По словам авторов, общий̆ бюджет составил около $600.

"Это независимый фильм. Независимый прежде всего от студий и больших бюджетов. Никакого спонсирования со стороны не было и близко, мы все сделали собственными силами. У нас не было профессиональных актеров или членов съемочной группы, профессиональных декораций, костюмов или постпродакшен-команды. Из-за амбициозной идеи фильма, нехватки ресурсов и конечного результата мы с гордостью называем его "первым блокбастером с нулевым бюджетом", – уточняет в комментарии редакции Курза.

Авторы Дмитрий Гордон – младший и Антон Курза в шутку называют свою работу "безбюджетным шедевром". Фото из личного архива Дмитрия Гордона – младшего

Жанр картины авторы определяют как абсурдистскую комедию с элементами фэнтези, боевика, триллера, мюзикла и психоделики.

"В центре сюжета – безумный психолог и его психиатр. И до конца фильма неясно, кто на самом деле из них болен и нуждается в профессиональной помощи. Идея фильма – показать, насколько условны понятия нормы, принятые в современном обществе. У каждого своя реальность и свое понятие нормы. Фильм построен на абсурде, сатире и безумном юморе, когда до конца не понимаешь, чем все окончится", – уточнил Гордон-младший.

ВИДЕО

Трейлер фильма “Психолог“, премьера которого запланирована на декабрь 2021 года. Действие разворачивается в вымышленной вселенной̆, разделенной на "здоровых" и "больных". По сюжету, люди, выбивающиеся из общепринятых норм, автоматически считаются "больными" и насильно изолируются от общества психиатрами-священниками, которые поддерживают "порядок" в городе. Видео: Masters of the Park / YouTube

Создатели картины начали краудфандинговую кампанию по сбору средств для дальнейшего продвижения и рекламы фильма, а также для создания новых киноработ. Минимум необходимо $2,7 тыс. От заявленной суммы уже собрано 74%. По словам авторов, скидывались не только друзья и знакомые, но и те, кто увидел трейлер и заинтересовался полной версией фильма.

"Почему стоит посмотреть фильм? Помимо того, что он увлекательный и смешной, он ни на что не похож. У нас есть своя вселенная в картине, полностью оригинальные персонажи, сюжетная линия не основана ни на одном из типичных сценарных клише. Мы не пытались никому подражать. Мы ни на кого не ориентировались. Думаем, те, кто посмотрит даже пять минут фильма, сразу поймут – его это или нет", – подытожили Гордон-младший и Курза.

Кадр из фильма "Психолог". Скриншот: Masters of the Park / YouTube