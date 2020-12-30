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Интервью Бацман с Лузиной. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с украинской писательницей и журналисткой Ладой Лузиной выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале журналистки.

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Лузина рассказала, как правильно наряжать новогоднюю елку
Лузина рассказала, как правильно наряжать новогоднюю елку
Фото: Lada Luzina / Facebook

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с украинской писательницей и журналисткой Ладой Лузиной.

Как сообщила "ГОРДОН" Бацман, интервью записали по Skype, оно продолжалось около часа. Трансляция начнется в 18.00 на канале "Алеся Бацман".

Во время интервью Лузина говорила о новогодних праздниках, рассказала, как правильно наряжать елку, как лучше встречать Новый год, чтобы он был успешным, в кого переодеваться на Маланку, чем отличаются Дед Мороз, Святой Николай и Санта-Клаус, а также о новогодних фейках и мистичности в политике.

"Как украшать новогоднюю елку? Елка по своей сути – это рог изобилия. Ты вешаешь на елку то, что хочешь, чтобы тебе прибыло в следующем году. Можно долго хихикать, что мы хотим, чтобы прибыло в следующем году, когда вешаем шарики из китайской пластмассы... Но, видимо, это и прибывает, если вспомнить тему китайского вируса. Но на самом деле вначале на елки вешали органические продукты и горящие свечи. Так же наряжают культовое дерево в украинских обрядах", – сказала писательница.

Лузина родилась в 1972 году в Киеве. Окончила факультет театральной критики Киевского театрального института (сейчас – Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого). Во время учебы начала сотрудничать с разными изданиями как журналист. Долгое время работала в газете "Бульвар Гордона".

В 2002 году выпустила свою первую книгу "Моя Лолита". На сегодняшний день написала несколько десятков рассказов и повестей, в том числе цикл "Киевские ведьмы". В творчестве Лузиной есть мистические мотивы.

Теги: Рождество, Новый год, Алеся Бацман, елка, Санта-Клаус, Дед Мороз, Святой Николай, Лада Лузина, мистика
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