Лауреатом Букеровской премии 2022 года стал писатель из Шри-Ланки

Карунатилака был объявлен лауреатом премии 17 октября, церемония состоялась в Лондоне.

Награду писателю вручила британская королева-консорт Камилла, сообщила пресс-служба королевской семьи в Twitter.

Congratulations to Shehan Karunatilaka, winner of the #BookerPrize2022!



The Queen Consort, who has long-championed the joy of reading and advocated for literacy, presented @ShehanKaru with the prize for his novel ‘The Seven Moons of Maali Almeida’.@TheBookerPrizes — The Royal Family (@RoyalFamily) October 18, 2022

Как указано на сайте премии, "Семь лун Маали Алмейды" – "жгучая, язвительно смешная сатира, действие которой разворачивается на фоне кровавого хаоса Шри-Ланки, охваченной гражданской войной". Книга рассказывает о загробной жизни военного фотографа Маали Алмейды.

"Даже в загробной жизни время для Маали истекает. У него есть "семь лун", чтобы попытаться связаться с мужчиной и женщиной, которых он любит больше всего, и привести их к тайнику с фотографиями, которые потрясут Шри-Ланку", – говорится в аннотации.