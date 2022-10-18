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КУЛЬТУРА

Лауреатом Букеровской премии 2022 года стал писатель из Шри-Ланки

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Карунатилака был объявлен лауреатом премии 17 октября
Карунатилака был объявлен лауреатом премии 17 октября
Фото: EPA

Лауреатом Букеровской премии 2022 года стал писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака за книгу "Семь лун Маали Алмейды" (The Seven Moons of Maali Almeida). Об этом сообщается на сайте премии.

Карунатилака был объявлен лауреатом премии 17 октября, церемония состоялась в Лондоне.

Награду писателю вручила британская королева-консорт Камилла, сообщила пресс-служба королевской семьи в Twitter.

Как указано на сайте премии, "Семь лун Маали Алмейды" – "жгучая, язвительно смешная сатира, действие которой разворачивается на фоне кровавого хаоса Шри-Ланки, охваченной гражданской войной". Книга рассказывает о загробной жизни военного фотографа Маали Алмейды.

"Даже в загробной жизни время для Маали истекает. У него есть "семь лун", чтобы попытаться связаться с мужчиной и женщиной, которых он любит больше всего, и привести их к тайнику с фотографиями, которые потрясут Шри-Ланку", – говорится в аннотации.

Контекст:

Букеровская премия – одна из престижных наград в мире английской литературы. Победитель получает £50 тыс (около $68 тыс.). Впервые вручение награды состоялось в 1969 году.

До 2014 года лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым гражданством, главное условие – роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

Лауреатом Букеровской премии в 2021 году стал писатель из ЮАР Дэймон Гэлгут за роман "Обещание" (The Promise).

С 2005 года вручается также Международная Букеровская премия за произведение иностранного автора, переведенное на английский язык и изданное в Великобритании или Ирландии. Ее в 2021 году получил сенегальско-французский автор Давид Диоп с книгой "Ночью вся кровь черна".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: литература, книги, Шри-Ланка, Букеровская премия
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