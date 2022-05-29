Названо имя победителя Международной Букеровской премии – 2022

Действие романа разворачивается на севере Индии и рассказывает о приключениях 80-летней женщины, которая неожиданно обретает новую, весьма нетрадиционную жизнь.
"В результате получилась увлекательная, забавная и совершенно оригинальная книга, которая в то же время представляет собой срочный и своевременный протест против разрушительного воздействия границ – будь то между религиями, странами или полами", – говорится в описании книги.
Роман Шри соперничал за первенство с другими произведениями, попавшими в шорт-лист премии: Миеко Каваками, Бори Чанг, Джона Фоссе, Клаудии Пинейро и бывшей победительницы, польской писательницы Ольги Токарчук.
Приз за роман писательница разделит с американской переводчицей "Песчаной гробницы" Дейзи Рокуэлл.
Букеровская премия – одна из престижных наград в мире английской литературы. Победитель получает £50 тыс (около $68 тыс.). Впервые вручение награды состоялось в 1969 году.
До 2014 года лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие – роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.