Названо имя победителя Международной Букеровской премии – 2022

Действие романа разворачивается на севере Индии и рассказывает о приключениях 80-летней женщины, которая неожиданно обретает новую, весьма нетрадиционную жизнь.

"В результате получилась увлекательная, забавная и совершенно оригинальная книга, которая в то же время представляет собой срочный и своевременный протест против разрушительного воздействия границ – будь то между религиями, странами или полами", – говорится в описании книги.

Роман Шри соперничал за первенство с другими произведениями, попавшими в шорт-лист премии: Миеко Каваками, Бори Чанг, Джона Фоссе, Клаудии Пинейро и бывшей победительницы, польской писательницы Ольги Токарчук.

Приз за роман писательница разделит с американской переводчицей "Песчаной гробницы" Дейзи Рокуэлл.