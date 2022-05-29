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Названо имя победителя Международной Букеровской премии – 2022

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Приз получили автор Гитанджали Шри (справа) и переводчица романа Дейзи Рокуэлл (слева)
Приз получили автор Гитанджали Шри (справа) и переводчица романа Дейзи Рокуэлл (слева)
Фото: thebookerprizes / Instagram

В 2022 году Международную Букеровскую премию получила писательница из Индии Гитанджали Шри за роман "Песчаная гробница". Это первая в истории премии книга, написанная на языке хинди и попавшая в шорт-лист номинантов, сообщили на сайте The Booker Prize.

Действие романа разворачивается на севере Индии и рассказывает о приключениях 80-летней женщины, которая неожиданно обретает новую, весьма нетрадиционную жизнь.

"В результате получилась увлекательная, забавная и совершенно оригинальная книга, которая в то же время представляет собой срочный и своевременный протест против разрушительного воздействия границ – будь то между религиями, странами или полами", – говорится в описании книги.

Роман Шри соперничал за первенство с другими произведениями, попавшими в шорт-лист премии: Миеко Каваками, Бори Чанг, Джона Фоссе, Клаудии Пинейро и бывшей победительницы, польской писательницы Ольги Токарчук.

Приз за роман писательница разделит с американской переводчицей "Песчаной гробницы" Дейзи Рокуэлл.

Контекст:

Букеровская премия – одна из престижных наград в мире английской литературы. Победитель получает £50 тыс (около $68 тыс.). Впервые вручение награды состоялось в 1969 году.

До 2014 года лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие – роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: книги, Букеровская премия
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