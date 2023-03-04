ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

Минкульт разработал план на 10 лет, чтобы украинцы больше читали

Стратегию развития чтения от Минкульта разработана на 2023 2032 годы
Стратегию развития чтения от Минкульта разработана на 2023–2032 годы
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров 3 марта одобрил Стратегию развития чтения на 2023–2032 годы "Чтение как жизненная стратегия". Ее разработало Министерство культуры и информационной политики, сообщила пресс-служба министерства.

В ведомстве отмечают, что сегодня чтение для удовлетворения и развития как жизненная практика начало уступать потреблению "быстрой" информации из социальных сетей, доступному видеоконтенту и телевидению. Ситуация в Украине особенно острая: слишком малое количество изданных книг на душу населения, а показатели количества читающего населения стремительно падают.

Разработка стратегии, как подчеркивают в министерстве, обусловлена необходимостью кардинально изменить подходы к продвижению чтения. Чтение должно стать осознанно выбранным досугом, образовательной практикой и способом саморазвития украинцев. 

"Чтение должно объединять украинцев, выполнять задачи национальной консолидации, модернизации и развития украинской культуры, укрепления и развития нашего потенциала. Также мы должны поддерживать наших издателей, авторов, переводчиков, создавать благоприятные экономические условия для развития бизнеса в сфере книгоиздания и книгораспространения", – отметил министр культуры Александр Ткаченко.

Реализация стратегии будет происходить в три этапа по двум направлениям:

  • "Поддержка и развитие книжной экосистемы", в результате реализации которого читатели будут иметь доступ к качественной разножанровой книге, прежде всего украиноязычной, в различных форматах в соответствии с потребностями;
  • "Формирование привычки и потребности в чтении", в результате реализации которого люди и сообщества будут выбирать чтение как сознательную и регулярную практику для досуга, обучения и развития.

Мониторинг и оценку результативности реализации стратегии будет осуществлять Минкульт с привлечением представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных объединений и научных учреждений.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Кабинет Министров, книги, Александр Ткаченко, Минкульт, досуг, Министерство культуры и информационной политики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
ДиКаприо выступит в суде по делу о мошенничестве с участием американского певца Праса и малайзийского бизнесмена Лоу
ДиКаприо выступит в суде по делу о мошенничестве с участием американского певца Праса и малайзийского бизнесмена Лоу
Галина ГРИШИНА
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. м. Она показала, что творилось на борту. Видео
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. м. Она показала, что творилось на борту. Видео
Галина ГРИШИНА
Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Галина ГРИШИНА
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию
Галина ГРИШИНА
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
Галина ГРИШИНА
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Галина ГРИШИНА
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Галина ГРИШИНА
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Галина ГРИШИНА
  "Боятись – не гріх, гріх – зрадити своїх". Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 5 млн просмотров. Видео
  "Боятись – не гріх, гріх – зрадити своїх". Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 5 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"
Галина ГРИШИНА
Нагиев снял ролик в сине-желтой куртке. Видео
Нагиев снял ролик в сине-желтой куртке. Видео
49-летняя экс-супруга Кличко показала свои архивные фото и рассказала о "диком и свободном" детстве в Броварах
49-летняя экс-супруга Кличко показала свои архивные фото и рассказала о "диком и свободном" детстве в Броварах
Галина ГРИШИНА
  Вакарчук и Дель Ная записали ремикс на песню "Обійми". Все деньги будут переданы на восстановление домов в Киевской области. Видео
  Вакарчук и Дель Ная записали ремикс на песню "Обійми". Все деньги будут переданы на восстановление домов в Киевской области. Видео
Галина ГРИШИНА
Серга о мобилизации: Каждый должен пойти в военкомат
Серга о мобилизации: Каждый должен пойти в военкомат
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе перенесли (279070)
2
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей (53707)
3
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала (39472)
4
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства (29921)
5
Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов (27230)
6
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами (25066)
7
53-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни (23309)
8
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие (21348)
 
 
 
 