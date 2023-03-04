Минкульт разработал план на 10 лет, чтобы украинцы больше читали

В ведомстве отмечают, что сегодня чтение для удовлетворения и развития как жизненная практика начало уступать потреблению "быстрой" информации из социальных сетей, доступному видеоконтенту и телевидению. Ситуация в Украине особенно острая: слишком малое количество изданных книг на душу населения, а показатели количества читающего населения стремительно падают.
Разработка стратегии, как подчеркивают в министерстве, обусловлена необходимостью кардинально изменить подходы к продвижению чтения. Чтение должно стать осознанно выбранным досугом, образовательной практикой и способом саморазвития украинцев.
"Чтение должно объединять украинцев, выполнять задачи национальной консолидации, модернизации и развития украинской культуры, укрепления и развития нашего потенциала. Также мы должны поддерживать наших издателей, авторов, переводчиков, создавать благоприятные экономические условия для развития бизнеса в сфере книгоиздания и книгораспространения", – отметил министр культуры Александр Ткаченко.
Реализация стратегии будет происходить в три этапа по двум направлениям:
Мониторинг и оценку результативности реализации стратегии будет осуществлять Минкульт с привлечением представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных объединений и научных учреждений.