Минкульт внес предложение об отказе от имени Чайковского в названии Национальной музыкальной академии – Ткаченко

Министерство, руководствуясь нормой ч. 2 ст. 5 и ч.1 ст. 11 закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий", вносит предложение об отказе от имени Чайковского в названии НМАУ, заявил он.

"Дело в том, что согласно этой норме, имена физических лиц присваиваются с целью увековечения памяти о лицах, внесших весомый вклад в борьбу за независимость, развитие Украинского государства и другое. Согласно исследованиям музыковедов, деятельность Чайковского не была связана с НМАУ в ее историогенезе, сам композитор идентифицировал себя как "коренной русский человек". По результатам рассмотрения направленного нами письма просим НМАУ внести представление в МКИП для решения вопроса", – написал министр.