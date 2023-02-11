Минкульт внес предложение об отказе от имени Чайковского в названии Национальной музыкальной академии – Ткаченко

Министерство, руководствуясь нормой ч. 2 ст. 5 и ч.1 ст. 11 закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий", вносит предложение об отказе от имени Чайковского в названии НМАУ, заявил он.
"Дело в том, что согласно этой норме, имена физических лиц присваиваются с целью увековечения памяти о лицах, внесших весомый вклад в борьбу за независимость, развитие Украинского государства и другое. Согласно исследованиям музыковедов, деятельность Чайковского не была связана с НМАУ в ее историогенезе, сам композитор идентифицировал себя как "коренной русский человек". По результатам рассмотрения направленного нами письма просим НМАУ внести представление в МКИП для решения вопроса", – написал министр.
Киевская консерватория была основана 27 октября 1863 года на базе музыкального училища Киевского отделения Русского музыкального общества. В 1940 году консерватории присвоено имя Чайковского, а в 1995 году по указу президента Украины она приобрела статус Национальной музыкальной академии Украины.
Через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, 16 июня 2022 года, состоялось заседание ученого совета консерватории, тогда решили оставить в названии имя Чайковского. В обществе началась дискуссия. После критики консерватория согласилась на обсуждение вопроса. На сайте правительства обнародовали петицию с требованием переименовать учреждение.
"Известно, что один из прадедов Чайковского был украинцем. Однако другой прадед этого композитора был французом, прабабушка – австрийкой. Генеалогия не делает Чайковского австрийским или французским композитором, так же, как не делает Чайковского украинским композитором", – подчеркивается в петиции.