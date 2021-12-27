На 58-м году жизни умер режиссер "Далласского клуба покупателей" и "Большой маленькой лжи"

Валле внезапно скончался в своем доме в Квебеке (Канада) в минувшие выходные. Причина смерти пока не называется.

Режиссер стал популярным в Голливуде после того, как снял "Далласский клуб покупателей" с участием Мэттью Макконахи и Джареда Лето, а лента получила шесть номинаций на премию "Оскар", включая "Лучший фильм".

Он часто снимал с естественным освещением и ручными камерами и давал актерам свободу импровизировать. В интервью Associated Press в 2014 году он говорил, что импровизация придает важность рассказу историй, эмоциям, персонажам.

В 2017 он снял первый сезон "Большой маленькой лжи", в котором сыграли Николь Кидман, Александр Скарсгард, Лора Дерн, Риз Уизерспун и Шейлин Вудли. Для канала HBO в 2018-м он снял сериал "Острые предметы" с Эми Адамс в главной роли.