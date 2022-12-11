На период "Евровидения 2023" в Великобритании будет организована специальная украинская программа – Минкульт

Об этом сообщил в Facebook 10 декабря глава МКИП Александр Ткаченко.
"И мы, и наши британские коллеги стремятся к тому, чтобы Украина была достойно представлена на событиях в Ливерпуле – через ее культуру, традиции, искусство. Мы хотим выйти за рамки и сделать несколько больше, чем обычно делают на "Евровидении", – написал Ткаченко.
Он отметил, что обсудил этот вопрос с заместителем государственного секретаря по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Великобритании Стюартом Эндрю.
"Говорили о том, что на время проведения конкурса мы хотим организовать отдельную украинскую программу, где мы могли бы представить выставки украинского искусства и народных промыслов, кинопоказы, провести культурные диалоги, чтобы погрузить посетителей в украинский дух", – сообщил министр.
Победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra. Таким образом, "Евровидение 2023" должно было пройти в Украине.
17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.
В июле союз решил, что "Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.
Украина автоматически проходит в гранд-финал конкурса вместе со странами "большой пятерки" – Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией, которые являются главными спонсорами мероприятия.