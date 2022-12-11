ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

На период "Евровидения 2023" в Великобритании будет организована специальная украинская программа – Минкульт

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле
Фото: Eurovision Song Contest / Facebook

На время песенного конкурса "Евровидение 2023", который проведут в Великобритании, Министерство культуры и информационной политики Украины планирует организовать отдельную украинскую программу, где будут представлены выставки, кинопоказы и другое.

Об этом сообщил в Facebook 10 декабря глава МКИП Александр Ткаченко.

"И мы, и наши британские коллеги стремятся к тому, чтобы Украина была достойно представлена на событиях в Ливерпуле – через ее культуру, традиции, искусство. Мы хотим выйти за рамки и сделать несколько больше, чем обычно делают на "Евровидении", – написал Ткаченко.

Он отметил, что обсудил этот вопрос с заместителем государственного секретаря по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Великобритании Стюартом Эндрю.

"Говорили о том, что на время проведения конкурса мы хотим организовать отдельную украинскую программу, где мы могли бы представить выставки украинского искусства и народных промыслов, кинопоказы, провести культурные диалоги, чтобы погрузить посетителей в украинский дух", – сообщил министр.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/pfbid0iBhzekFHZcrDsjhspNijLd825rsiddggQC2wGiQShnkF1YdpSYxCUtoPW5uN9tDyl

Контекст:

Победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra. Таким образом, "Евровидение 2023" должно было пройти в Украине.

17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. 

В июле союз решил, что "Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.

Украина автоматически проходит в гранд-финал конкурса вместе со странами "большой пятерки" – Великобританией, Германией, Испанией, Италией и Францией, которые являются главными спонсорами мероприятия.

Теги: Евровидение, Великобритания, искусство, культура, конкурс, Александр Ткаченко, Ливерпуль, Минкульт, министерство культуры, Евровидение 2023
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Назвать войну игриво "СВО" – в прозрачный фантик завернуть дерьмо, а сверху написать "Конфета". Слепаков опубликовал новое стихотворение
"Назвать войну игриво "СВО" – в прозрачный фантик завернуть дерьмо, а сверху написать "Конфета". Слепаков опубликовал новое стихотворение
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине
"Научил меня любить по-настоящему". Жена Сенцова показала своего 10-летнего сына
"Научил меня любить по-настоящему". Жена Сенцова показала своего 10-летнего сына
"Такая красивая и сильная девушка". Парамедик Пташка показала, как выглядела до того, как получила свой позывной
"Такая красивая и сильная девушка". Парамедик Пташка показала, как выглядела до того, как получила свой позывной
Бывшая невестка Ющенко засветилась в салоне красоты в Москве. Фото
Бывшая невестка Ющенко засветилась в салоне красоты в Москве. Фото
"Лиза взрослеет, Алла молодеет. Чудо-девочки!" 73-летняя Пугачева снялась в шортах вместе с младшей дочерью
"Лиза взрослеет, Алла молодеет. Чудо-девочки!" 73-летняя Пугачева снялась в шортах вместе с младшей дочерью
"Шикарно и так сексуально". Бывшая жена мэра Киева Кличко снялась утром в ванной. Видео
"Шикарно и так сексуально". Бывшая жена мэра Киева Кличко снялась утром в ванной. Видео
Издательство "Старого Лева" разорвало контракт с Доржем Бату из-за "потери доверия и введения в заблуждение"
Издательство "Старого Лева" разорвало контракт с Доржем Бату из-за "потери доверия и введения в заблуждение"
  Представитель сборной Бразилии на пресс-конференции грубо скинул кота со стола. Спустя два дня бразильская сборная покинула ЧМ. Видео
  Представитель сборной Бразилии на пресс-конференции грубо скинул кота со стола. Спустя два дня бразильская сборная покинула ЧМ. Видео
Ван Дамм прибыл в Украину. Фото
Ван Дамм прибыл в Украину. Фото
Бэнкси выставил на продажу 50 картин с изображением мыши по £5 тыс. Деньги пойдут на закупку "скорых" для Украины
Бэнкси выставил на продажу 50 картин с изображением мыши по £5 тыс. Деньги пойдут на закупку "скорых" для Украины
Женщина с инвалидностью спустя более 20 лет обвинила Картера из Backstreet Boys в изнасиловании
Женщина с инвалидностью спустя более 20 лет обвинила Картера из Backstreet Boys в изнасиловании
Элтон Джон обвинил Twitter в распространении дезинформации и заявил, что уходит из соцсети. Маск прокомментировал
Элтон Джон обвинил Twitter в распространении дезинформации и заявил, что уходит из соцсети. Маск прокомментировал
Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео
Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео
Каменских показала себя под снегом
Каменских показала себя под снегом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин публично обратился к Дорофеевой после того, как она сняла его в своем клипе (73692)
2
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки (40417)
3
"Надюха – секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу (34414)
4
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро (33292)
5
Мишина в черном белье показала свой обязательный утренний ритуал (19857)
6
"Вкуснющие деруны". Саливанчук поделилась рецептом (19154)
7
"Вы безумные!" Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка сняли ролик об увеличении губ (18795)
8
С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото (17501)
 
 
 
 