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"Повернись живим". Вышел клип группы "Без обмежень", в котором показали защитников Украины. Видео

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"Без обмежень" представила клип на песню, написанную с верой в победу Украины
"Без обмежень" представила клип на песню, написанную с верой в победу Украины
Фото: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ / Facebook

Украинская группа "Без обмежень" 26 января на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Повернись живим", посвященную украинским военным.

В аннотации к ролику говорится, что композиция была написана с верой в то, что Украина обязательно победит в войне, а украинские военные вернутся домой живыми и здоровыми.

Режиссер клипа – Владислав Разиховский.

"Снимая клип на эту песню, на экране мы транслировали видео с по большей части положительными эмоциями военных. Нам очень хотелось показать не только войну, которую мы с вами и так видим ежедневно: вокруг себя или из новостей. Хотелось видеть военных с простыми, искренними эмоциями: радость от встречи с близкими людьми или объятия с побратимами. Мы показали светлые эмоции – собственно те эмоции, за которые Украина и ведет свою освободительную борьбу", – прокомментировал премьеру фронтмен группы Сергей Танчинец.

видео

Видео: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ / YouTube
Теги: Украина, война, военные, видео, клип, война России против Украины, Без обмежень, Повернись живим, ролик, Сергей Танчинец
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