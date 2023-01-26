"Повернись живим". Вышел клип группы "Без обмежень", в котором показали защитников Украины. Видео

В аннотации к ролику говорится, что композиция была написана с верой в то, что Украина обязательно победит в войне, а украинские военные вернутся домой живыми и здоровыми.

Режиссер клипа – Владислав Разиховский.

"Снимая клип на эту песню, на экране мы транслировали видео с по большей части положительными эмоциями военных. Нам очень хотелось показать не только войну, которую мы с вами и так видим ежедневно: вокруг себя или из новостей. Хотелось видеть военных с простыми, искренними эмоциями: радость от встречи с близкими людьми или объятия с побратимами. Мы показали светлые эмоции – собственно те эмоции, за которые Украина и ведет свою освободительную борьбу", – прокомментировал премьеру фронтмен группы Сергей Танчинец.