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КУЛЬТУРА

С начала полномасштабной войны более 40% украинцев отказались от российских сериалов и музыки – опрос

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70% украинцев не смотрят российские сериалы, 60% не слушают музыку из РФ
70% украинцев не смотрят российские сериалы, 60% – не слушают музыку из РФ
Фото: EPA

В Украине с начала полномасштабного вторжения России наблюдается резкое снижение уровня потребления российского контента среди украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные 23 августа социологической группой "Рейтинг".

46% опрошенных вообще перестали смотреть российские сериалы, еще четверть раньше не смотрели и сейчас не смотрят. В общей сложности почти 70% не смотрели российские сериалы за последние полгода, и эта цифра выросла втрое. Только 15% продолжают смотреть российские сериалы по-прежнему.

43% опрошенных вообще перестали слушать российскую музыку, еще 18% не слушали раньше и сейчас не слушают. В общей сложности почти 60% не слушали российскую музыку за последние полгода, и эта цифра выросла почти в пять раз. Только четверть продолжают слушать российскую музыку по-прежнему.

До начала полномасштабного вторжения чаще других российские сериалы смотрели пожилые опрошенные женщины, жители востока и юга. Музыку слушали молодежь и представители среднего поколения, мужчины. Сегодня российские сериалы несколько чаще смотрят представители среднего поколения и женщины. А что касается музыки, то значительно отличаются в частоте потребления представители молодежи, среднего поколения и мужчин (треть в этих категориях продолжают слушать музыку российских исполнителей).

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 17–18 августа 2022 среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. 

Контекст:

С начала полномасштабной войны в Украине активно продвигались призывы отказаться от российского контента и бойкотировать российскую культуру.

В этом бойкоте Украину поддержало и мировое сообщество – около 100 культурных институций мира отправили русскую культуру в бан.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, музыка, культура, соцопрос, сериал, война России против Украины
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