Около 100 культурных институций мира отправили русскую культуру в бан – Минкульт Украины

В частности, прекратили любое сотрудничество с РФ:

"Продолжаем борьбу против русских оккупантов. Призываем другие организации присоединиться к международному культурному сопротивлению", – отметили в министерстве.

Контекст:

С начала российского вторжения в Украину РФ покинули сотни крупнейших международных компаний. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинули более 450 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, Jysk, Apple и Microsoft приостановил продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

О временном закрытии своих ресторанов объявили McDonald's и KFC. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановили работу в стране-агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть супермаркетов Auchan и сеть строительных магазинов Leroy Merlin.