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Около 100 культурных институций мира отправили русскую культуру в бан – Минкульт Украины

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Культурные организации и фестивали массово отказываются от сотрудничества с РФ
Культурные организации и фестивали массово отказываются от сотрудничества с РФ
Фото: mkip.gov.ua

Крупнейшие музеи мира, музыкальные кинофестивали, ведущие театры и авторитетные аукционы поддержали Украину и устроили бойкот РФ. Об этом сообщает Министерство культуры и информполитики Украины.

В частности, прекратили любое сотрудничество с РФ:

  • Европейская киноакадемия;
  • Каннский кинофестиваль;
  • Европейская ассоциация фестивалей;
  • Европейский культурный фонд;
  • Метрополитен-опера;
  • Оперный театр La Scala;
  • Парижская национальная опера;
  • Королевская академия искусств;
  • Музей русского искусства в Амстердаме;
  • Датский фонд искусств;
  • Румынский культурный фонд;
  • Национальный культурный фонд Болгарии;
  • Сеть галерей Tate;
  • Франкфуртская книжная ярмарка;
  • Литовский национальный театр оперы и балета;
  • Эстонская национальная опера;
  • Латвийский национальный театр оперы и балета;
  • Международная ассоциация искусствоведов;
  • Зальцбургский музыкальный фестиваль;
  • Венская государственная опера;
  • Венецианская биеннале;
  • Фестиваль Cannes Lions;
  • Национальный железнодорожный музей, Йорк;
  • Международный конкурс пианистов в Дублине;
  • Международный конкурс пианистов имени Гоненса;
  • Международный совет организаций фольклорных фестивалей и народных искусств;
  • Европейский языковой союз;
  • Universal Music Group;
  • Sony Music;
  • Warner Music Group;
  • Spotify;
  • Sony Pictures;
  • The Walt Disney Company;
  • Netflix;
  • Шведский сервис аудиокниг Storytel;
  • Болонская ярмарка детской книги;
  • Пражская книжная ярмарка "Мир книги";
  • Варшавская книжная ярмарка;
  • Лейпцигская книжная ярмарка;
  • Сеульская международная книжная ярмарка;
  • Тайбейская международная книжная выставка;
  • Международная ярмарка в Гетеборге;
  • Международная книжная ярмарка в Боготе;
  • Международный книжный фестиваль в Будапеште;
  • Бразильская книжная палата;
  • Иерусалимский международный книжный форум;
  • Международная книжная ярмарка в Гвадалахаре;
  • Брюссельская книжная выставка;
  • Discovery;
  • Издательский дом Condé Nast;
  • Медиагруппа Hearst Magazines;
  • Аукционный дом Sotheby's;
  • Аукционный дом Christie's;
  • Аукционный дом Bonhams;
  • Международная федерация художественных советов и культурных агентств;
  • Европейская сеть международной мобильности OnTheMove;
  • Европейская театральная конвенция;
  • Европейская сеть культурного менеджмента и культурной политики;
  • European Folk Network;
  • Международный совет архивов;
  • Сеть резиденций Res Artists;
  • Сеть современного перформативного искусства International Network for Contemporary Performing Arts;
  • Европейская федерация журналистов;

  • School of Visual Arts Galleries;

  • The International Book Fairs;
  • Powergraph;
  • Montreal Symphony Orchestra;
  • Concertino Praga;
  • Cardiff Philharmonic;
  • Zagreb Orchestra;
  • Teatr Powszechny;
  • The Anglo-Russian Opera and Ballet;
  • Penguin Random House;
  • Simon & Schuster;
  • Gardners;
  • Bavarian State Opera;
  • Zurich Opera House;
  • The Munich Philharmonic;
  • Theatres in Northampton;
  • Theatres in Wolverhampton;
  • Emmy Award;
  • Министерство культуры Эстонии;
  • Совет искусств Англии;
  • Литовский совет по культуре;
  • Министерство культуры и спорта Испании;
  • Шведский совет искусств;
  • Pro Helvetia;
  • Канадский совет искусств;
  • International Association of Art (IAA) Европа;
  • Дрезденский оперный бал.

"Продолжаем борьбу против русских оккупантов. Призываем другие организации присоединиться к международному культурному сопротивлению", – отметили в министерстве.

Контекст:

С начала российского вторжения в Украину РФ покинули сотни крупнейших международных компаний. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинули более 450 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, Jysk, Apple и Microsoft приостановил продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

О временном закрытии своих ресторанов объявили McDonald's и KFC. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановили работу в стране-агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть супермаркетов Auchan и сеть строительных магазинов Leroy Merlin.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
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