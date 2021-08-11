СБУ подтвердила, что запретила Киркорову въезд в Украину

В 2015 году Киркоров в интервью журналу Super заявлял, что если его внесут в украинский черный список артистов, то он будет этим гордиться.

Артист говорил в январе, что последние семь лет не может въезжать на территорию Украины, хотя в списке деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины, его до сих пор не было.

Киркоров также находится в базе данных украинского сайта "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. В марте 2021 года Киркоров в публикации на своей странице в Instagram назвал Крым "российским".