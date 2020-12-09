ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

Ширвиндта выписали из больницы, где он лечился от коронавируса

После выписки из больницы после лечения COVID-19 российский актер и художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт будет находиться на карантине дома.

Ширвиндту 86 лет
Ширвиндту 86 лет
Фото: satire.ru

Российского актера, художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта, которого в конце ноября госпитализировали с коронавирусом, выписали из больницы. Об этом в комментарии "РИА Новости" сообщил директор театра Мамед Агаев.

Он сказал, что говорил с актером в момент, когда тот с выпиской шел к автомобилю, чтобы ехать домой.

По словам Агаева, некоторое время Ширвиндт будет находиться дома на карантине.

В больнице Ширвинд написал письмо для СМИ, в котором заявил, что пандемия коронавируса – это не чья-то провокация. "Идет генеральная репетиция апокалипсиса", – сказал он о пандемии.

Ширвиндт родился в 1934 году в Москве. С 2000 года и по сегодняшний день является художественным руководителем театра сатиры. Всего за свою театральную карьеру он сыграл более полусотни ролей, поставил около 20 спектаклей.

В кино сыграл более чем в 40 фильмах, в том числе в "Стариках-разбойниках" (1971), "Иронии судьбы" (1975), "Двенадцати стульях" (1976), "Трое в лодке, не считая собаки" (1979), "Вокзале для двоих" (1982) и др.

Ширвиндт находится в базе "Миротворца" из-за незаконной гастрольной деятельности на территории временно оккупированного Россией Крыма.

Теги: Россия, больница, Александр Ширвиндт, лечение, актер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Даже если были грешки, не обязательно, чтобы кто-то знал". Климашенко рассказал, был ли у него роман с Tayanna
"Даже если были грешки, не обязательно, чтобы кто-то знал". Климашенко рассказал, был ли у него роман с Tayanna
Беременная Фролова показала свою первую тренировку по fly-йоге
Беременная Фролова показала свою первую тренировку по fly-йоге
  "Тогда никто этому внимания не уделял". Бронюк думает, что переболел COVID-19 еще до начала пандемии
  "Тогда никто этому внимания не уделял". Бронюк думает, что переболел COVID-19 еще до начала пандемии
"Юрочка, дорогой. Всех благ и удовольствий". Билык обнародовала совместное фото с Никитиным
"Юрочка, дорогой. Всех благ и удовольствий". Билык обнародовала совместное фото с Никитиным
"Там реально ветка в волосах?", "Прекрасное продолжение прически". Осадчая заинтриговала поклонников загадочным снимком
"Там реально ветка в волосах?", "Прекрасное продолжение прически". Осадчая заинтриговала поклонников загадочным снимком
Американская киноакадемия назвала имена продюсеров церемонии "Оскар 2021"
Американская киноакадемия назвала имена продюсеров церемонии "Оскар 2021"
"Посмотрите, как выглядят Деми Мур и Джессика Паркер". Фаны 41-летней Джанабаевой заявили, что ей рано думать о старости
"Посмотрите, как выглядят Деми Мур и Джессика Паркер". Фаны 41-летней Джанабаевой заявили, что ей рано думать о старости
Вика из "НеАнгелов" показала, как проводит время на отдыхе в Дубае
Вика из "НеАнгелов" показала, как проводит время на отдыхе в Дубае
"Выглядит на 25", "Пришлось трижды посмотреть, чтобы понять, кто мама, а кто дочь". Альба станцевала с 12-летней дочерью возле елки
"Выглядит на 25", "Пришлось трижды посмотреть, чтобы понять, кто мама, а кто дочь". Альба станцевала с 12-летней дочерью возле елки
39-летняя внучка Елизаветы II ждет третьего ребенка. Ее супруг надеется, что это будет мальчик
39-летняя внучка Елизаветы II ждет третьего ребенка. Ее супруг надеется, что это будет мальчик
Семейство Кардашян отказалось от рождественской вечеринки впервые за 42 года
Семейство Кардашян отказалось от рождественской вечеринки впервые за 42 года
Ефремов написал письмо сыну погибшего в ДТП с его участием. Рассказал о личном горе
Ефремов написал письмо сыну погибшего в ДТП с его участием. Рассказал о личном горе
"И близко такого не было". Друг Джигарханяна опроверг слова Петросяна о мучительной смерти актера
"И близко такого не было". Друг Джигарханяна опроверг слова Петросяна о мучительной смерти актера
"Смаковать без спешки, смотря какую-то киношку". Мозговая рассказала, как приготовить вкусное жаркое с грибами
"Смаковать без спешки, смотря какую-то киношку". Мозговая рассказала, как приготовить вкусное жаркое с грибами
"Я пошла на личный эксперимент". Жена Бабкина рассказала, как ей удалось вернуть доступ к своей странице в Instagram
"Я пошла на личный эксперимент". Жена Бабкина рассказала, как ей удалось вернуть доступ к своей странице в Instagram
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
  "Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
"Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS