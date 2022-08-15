Скончался автор граффити "Братский поцелуй" с Брежневым и Хонеккером

Самую свою известную работу Врубель нарисовал в Берлине Фото: ЕРА

Издание отмечает, что в июне проживавший в Берлине Врубель заболел коронавирусной инфекцией и был госпитализирован.

14 июля, в свой 62-й день рождения, художник опубликовал в Fаcebook свое фото на больничной койке. Это был последний пост Врубеля.

17 июля его жена Виктория Тимофеева сообщала, что художника вводили в искусственную кому из-за ухудшения здоровья, а также установили искусственный желудочек сердца.

Свое самое известное граффити Врубель создал в 1990 году на Берлинской стене. Позже он обновил рисунок.