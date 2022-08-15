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Скончался автор граффити "Братский поцелуй" с Брежневым и Хонеккером

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Самую свою известную работу Врубель нарисовал в Берлине
Самую свою известную работу Врубель нарисовал в Берлине
Фото: ЕРА

14 августа умер российский художник Дмитрий Врубель, известный тем, что нарисовал в Берлине граффити "Братский поцелуй" с изображением поцелуя генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Об этом The Insider сообщил источник в окружении художника.

Издание отмечает, что в июне проживавший в Берлине Врубель заболел коронавирусной инфекцией и был госпитализирован.

14 июля, в свой 62-й день рождения, художник опубликовал в Fаcebook свое фото на больничной койке. Это был последний пост Врубеля.

https://www.facebook.com/artvrubel/posts/pfbid0cP4Ay7WR9yM6R3y5Hf5tqvS62Avm4Lnyh4wBAmPysk3iCP68TMXaDij3i9xRcqFHl

17 июля его жена Виктория Тимофеева сообщала, что художника вводили в искусственную кому из-за ухудшения здоровья, а также установили искусственный желудочек сердца.

https://www.facebook.com/victoriatimofeeva/posts/pfbid0gP8KRnKVwN7UryugLAB2DM8TFXGo63tozTKFoxRrKxZRp8WTsbBPwhaQcyma455Sl

Свое самое известное граффити Врубель создал в 1990 году на Берлинской стене. Позже он обновил рисунок.

Фото: Vrubel Dmitry / Facebook
Фото: Vrubel Dmitry / Facebook

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: смерть, Берлин, художник, граффити, инфекция, поцелуй, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, жена
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