США вернули Украине похищенную нацистами во время Второй мировой картину

Принял картину "Влюбленная пара", которую в 1943 году из украинского музея похитили нацисты, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Федеральное бюро расследований США 19 февраля передало представителям Украины картину "Влюбленная пара" художника Пьера Луи Гудро, которую во время Второй мировой войны похитили нацисты из Киевского национального музея Ханенко. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при ООН в Facebook.

Картину из рук спецагента ФБР Уильяма Гейла принял министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Передача происходила в здании постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке, уточнил "Укринформ".

В ФБР отметили, что предыдущие владельцы картины согласились отдать ее безвозмездно. Пристайко же рассказал, что пока картина будет находиться у украинских дипломатов, а после оформления всех необходимых таможенных документов ее вернут в музей.

Как пишет "Высокий замок", картина попала в музей Ханенко в 1925 году, но в 1943-м ее похитили нацисты во время отступления. В августе 1948 года картина была включена в перечень пропавших и почти 70 лет о ее местонахождении не было никаких данных.

В январе 2013 года картину выставили на аукцион в Нью-Йорке. Оказалось, что до этого она находилась в частной коллекции в Лондоне, а позже – в частной коллекции в штате Массачусетс. Над возвращением картины в Украину дипломаты работали семь лет.