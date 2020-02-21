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КУЛЬТУРА

США вернули Украине похищенную нацистами во время Второй мировой картину

Принял картину "Влюбленная пара", которую в 1943 году из украинского музея похитили нацисты, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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Картину "Влюбленная пара" передали украинским дипломатам
Картину "Влюбленная пара" передали украинским дипломатам
Фото: Постійне представництво України при ООН / Perm Mission of Ukraine to the UN / Facebook

Федеральное бюро расследований США 19 февраля передало представителям Украины картину "Влюбленная пара" художника Пьера Луи Гудро, которую во время Второй мировой войны похитили нацисты из Киевского национального музея Ханенко. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при ООН в Facebook.

https://www.facebook.com/UKRinUN/posts/1219981218352815

Картину из рук спецагента ФБР Уильяма Гейла принял министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Передача происходила в здании постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке, уточнил "Укринформ".

В ФБР отметили, что предыдущие владельцы картины согласились отдать ее безвозмездно. Пристайко же рассказал, что пока картина будет находиться у украинских дипломатов, а после оформления всех необходимых таможенных документов ее вернут в музей.

Как пишет "Высокий замок", картина попала в музей Ханенко в 1925 году, но в 1943-м ее похитили нацисты во время отступления. В августе 1948 года картина была включена в перечень пропавших и почти 70 лет о ее местонахождении не было никаких данных.

В январе 2013 года картину выставили на аукцион в Нью-Йорке. Оказалось, что до этого она находилась в частной коллекции в Лондоне, а позже – в частной коллекции в штате Массачусетс. Над возвращением картины в Украину дипломаты работали семь лет.

Теги: США, Украина, искусство, культура, ФБР, Вторая мировая война, картина, Вадим Пристайко
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