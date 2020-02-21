Пристайко: Оккупированные районы Украины стали территорией страха и террора

Гуманитарная ситуация в не подконтрольных Киеву районах Донбасса продолжает ухудшаться, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время выступления перед Генассамблеей ООН.

Пристайко выступил на заседании Генассамблеи ООН, посвященном ситуации на Донбассе и в Крыму Фото: UKR Mission to UN / Twitter

Окуппационные власти Донбасса и аннексированного Россией Крыма применяют репрессии к местным жителям. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил 20 февраля, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, посвященном ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Расшифровку выступления главы МИД опубликовало постоянное представительство Украины при ООН.

"Оккупированные районы стали территорией страха и террора, оккупационная власть – будь то Крым или часть Донбасса – применяет репрессии, прибегая к систематическим и масштабным нарушениям прав человека и основных свобод", – сказал он.

Пристайко отметил, что для давления на местное население Донбасса используются структуры, которые созданы, укомплектованы и функционируют за счет госбюджета России.

Тяжелая гуманитарная ситуация в ОРДЛО продолжает ухудшаться, сказал министр. Глава МИД напомнил, что по прогнозам ООН, в 2020 году в гуманитарной помощи будут нуждаться более 3,4 млн жителей Донбасса, а план гуманитарного реагирования потребует финансирования в $158 млн.

"Я призываю международное сообщество внести свой вклад в это дело", – добавил Пристайко.

Министр подчеркнул, что ситуация в аннексированном Крыму остается предметом "особой тревоги", так как нарушения прав человека и основных свобод оккупационными властями на полуострове не прекращаются.

"Я имею в виду тяжелое положение мусульман, крымских татар, а также Православной церкви Украины. Мы считаем, что вопрос религиозных свобод дополнительно должен рассматриваться ассамблеей, и приветствуем соответствующие инициативы партнеров", – подчеркнул глава МИД.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.