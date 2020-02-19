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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пристайко допустил, что местные выборы в ОРДЛО могут выиграть те, кто сотрудничает с боевиками

По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, Киев не может назначить людей, которые будут представлять местную власть на сейчас оккупированной территории Донбасса.

Пристайко: Люди сами должны выбрать и нести ответственность за избранных
Пристайко: Люди сами должны выбрать и нести ответственность за избранных
Фото: ЕРА

На местных выборах на территории оккупированного Донбасса могут победить представители нынешней оккупационной власти. Об этом 17 февраля в эфире телеканала ICTV заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы хотим легализовать тех людей, которые изберутся на локальном уровне. И те люди, которые выберут их, должны знать, что они несут ответственность теперь, что в районе будет новый глава. Я не удивлюсь, если часть этих людей будет теми же самыми, кто де-факто сейчас руководят. Мы это понимаем, мы не наивные. Но это тот путь демократического государства, который мы избрали", – сказал министр.

Он считает, что "люди сами должны выбрать и нести ответственность за избранных ими людей".

"Мы не можем из Киева назначить", – подчеркнул Пристайко.

Он отметил, что украинская власть "хотела бы предотвратить легализацию кого-либо, кто находится по ту сторону линии соприкосновения".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе).

В статье 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. В законе также есть статья об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе.

"Формула Штайнмайера", об имплементации которой в украинское законодательство шла речь на переговорах "Нормандской четверки" в декабре 2019 года, предусматривает, что после местных выборов в ОРДЛО должна вступить в силу амнистия.

Теги: выборы, МИД Украины, демократия, боевики, местные выборы, война в Украине, война на Донбассе, Вадим Пристайко, ОРДЛО
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