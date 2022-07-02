ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

"Театр удивил, срезонировал со временем и пошел первым на своем фронте в контрнаступление". В Киеве состоялась премьера "Калигулы"

Ажнов исполнил в постановке главную роль
Ажнов исполнил в постановке главную роль
Фото: Віталій Ажнов / Facebook

В Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко состоялась премьера спектакля "Калигула" в постановке украинского режиссера Ивана Урывского. Впечатлениями от просмотра спектакля на своей странице в Facebook поделилась журналистка Ольга Стельмашевская.

Главную роль в постановке исполнил украинский актер Виталий Ажнов.

"Выпустить такое представление во время войны, воздержаться от всех ловушек, расставляющих текст и контекст – это обычный героизм талантливых, молодых и упорных франковцев. На этот раз Урывский и [художник] Петр Богомазов резко и, очевидно, сознательно отвлекли от своего фирменного стиля, богатого символами, знаками и ассоциациями. Лапидарность, даже определенная суровая скупость сценического языка "Калигулы" кардинально отличает и выделяет эту постановку среди представлений этого тандема. И это абсолютно оправданный ход, когда есть артист на главную роль с такими данными, уникальным даром и таким редким ощущением сверхсложных текстов и подтекстов", – написала она.

Оценивая игру Ажнова, Стельмашевская назвала его уникальным актером, которых "театр рождает единицы".

"Во время спектакля ты не в силах оторвать глаз от него, каждого его эмоционального и физического движения, буквально гениальных нюансов, из которых составлена эта роль и этот образ, – отметила она. – Театр Франко снова удивил, срезонировал со временем и пошел первым на своем фронте в контрнаступление. И совершил очередной прорыв. С чем искренне поздравляю и театр, и весь творческий состав "Калигулы".

Фото: Ольга Стельмашевська / Facebook
Фото: Ольга Стельмашевська / Facebook

Контекст:

Ажнов в 2015 году окончил Киевский университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. С 2018 года работает в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.

Теги: Киев, театр, режиссер, премьеры, спектакль, Виталий Ажнов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
"Но уж такая красивая", "Куколка сладенькая". Жена Александра Зинченко показала их 11-месячную дочь
"Но уж такая красивая", "Куколка сладенькая". Жена Александра Зинченко показала их 11-месячную дочь
Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами
Роднянский: Я многим пожертвовал для того, чтобы говорить свободно. Это невозможно делать в России, значит, буду жить за ее пределами
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину (231025)
2
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко (112037)
3
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото (101494)
4
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину (89570)
5
"Сексуальная женщина". 63-летняя Мадонна снялась с расставленными ногами и на четвереньках (82682)
6
В сети показали 91-летнего Горбачева лежащим на койке в московской больнице. Российские СМИ сообщили его диагноз (61611)
7
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском (58916)
8
Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило (58221)
 
 
 
 