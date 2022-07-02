"Театр удивил, срезонировал со временем и пошел первым на своем фронте в контрнаступление". В Киеве состоялась премьера "Калигулы"

Главную роль в постановке исполнил украинский актер Виталий Ажнов.

"Выпустить такое представление во время войны, воздержаться от всех ловушек, расставляющих текст и контекст – это обычный героизм талантливых, молодых и упорных франковцев. На этот раз Урывский и [художник] Петр Богомазов резко и, очевидно, сознательно отвлекли от своего фирменного стиля, богатого символами, знаками и ассоциациями. Лапидарность, даже определенная суровая скупость сценического языка "Калигулы" кардинально отличает и выделяет эту постановку среди представлений этого тандема. И это абсолютно оправданный ход, когда есть артист на главную роль с такими данными, уникальным даром и таким редким ощущением сверхсложных текстов и подтекстов", – написала она.

Оценивая игру Ажнова, Стельмашевская назвала его уникальным актером, которых "театр рождает единицы".

"Во время спектакля ты не в силах оторвать глаз от него, каждого его эмоционального и физического движения, буквально гениальных нюансов, из которых составлена эта роль и этот образ, – отметила она. – Театр Франко снова удивил, срезонировал со временем и пошел первым на своем фронте в контрнаступление. И совершил очередной прорыв. С чем искренне поздравляю и театр, и весь творческий состав "Калигулы".

Фото: Ольга Стельмашевська / Facebook