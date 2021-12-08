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В Киеве покажут запрещенный в Беларуси спектакль "Бывший сын"

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Ушаков: "Бывший сын" это разговор о политике и жизненных принципах
Ушаков: "Бывший сын" – это разговор о политике и жизненных принципах
Фото: Владимир Ушаков / Facebook

10 декабря в Национальном центре имени Александра Довженко в Киеве состоится премьера запрещенного в Беларуси спектакля "Бывший сын", сообщил изданию "ГОРДОН" режиссер Белорусского художественного театра за границей Владимир Ушаков.

По его информации, в постановке задействованы артисты украинского театра и кино, а также актеры из Беларуси, которые вынуждены были покинуть страну из-за репрессий и теперь работают в Киеве. Спектакль "Бывший сын" поставлен по одноименному роману белорусского писателя и общественного деятеля Саши Филипенко.

Ушаков: о жизни интеллигентной семье в условиях диктаторского режима.
Ушаков: Диктатуры в любой стране не должно быть. Фото: Владимир Ушаков / Facebook

"Мы открываем в Украине первый сезон Белорусского современного художественного театра за границей. Дебютной премьерой станет спектакль "Бывший сын". Эту постановку запретили в Беларуси. Накануне меня предупредили, что могут арестовать всех, кто придет в театр, – и артистов, и зрителей. Поэтому мы не смогли ее показать в Минске. Только провели закрытую премьеру, чтобы записать спектакль на видео. Я решил осуществить эту работу в Киеве", – сообщил Ушаков.

По его словам, события в спектакле происходят 20 лет назад, после трагедии на Немиге, когда в давке погибли 53 человека. Герой романа попал в кому и очнулся через 10 лет в стране, в которой за это время ничего не изменилось. По мнению режиссера, ситуация на сцене созвучна тому, что происходит сейчас в Беларуси, куда Ушаков больше не может вернуться из соображений безопасности.

"Бывший сын" – это разговор о политике и жизненных принципах, о жизни интеллигентной семьи в условиях диктаторского режима. В постановке звучат важные вопросы как для меня, так и для тысяч белорусов: отвечаем ли мы за свою страну, надо ли попытаться что-то изменить, на что каждый из нас готов пойти ради свободы, способны ли граждане вообще проснуться от заблуждения прошлого, в котором привыкли существовать", – рассказал Ушаков.

Контекст:

Премьера спектакля "Бывший сын" состоится 10 декабря в 19.00 на сцене №6 Национального центра имени Александра Довженко. В постановке задействованы известные украинские артисты Елена Кривда, Олег Примогенов, Алексей Яровенко.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, Беларусь, театр, запрет, режиссер, актер, спектакль, диктатура, Алексей Яровенко, Владимир Ушаков
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