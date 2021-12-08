В Киеве покажут запрещенный в Беларуси спектакль "Бывший сын"

По его информации, в постановке задействованы артисты украинского театра и кино, а также актеры из Беларуси, которые вынуждены были покинуть страну из-за репрессий и теперь работают в Киеве. Спектакль "Бывший сын" поставлен по одноименному роману белорусского писателя и общественного деятеля Саши Филипенко.

Ушаков: Диктатуры в любой стране не должно быть . Фото: Владимир Ушаков / Facebook

"Мы открываем в Украине первый сезон Белорусского современного художественного театра за границей. Дебютной премьерой станет спектакль "Бывший сын". Эту постановку запретили в Беларуси. Накануне меня предупредили, что могут арестовать всех, кто придет в театр, – и артистов, и зрителей. Поэтому мы не смогли ее показать в Минске. Только провели закрытую премьеру, чтобы записать спектакль на видео. Я решил осуществить эту работу в Киеве", – сообщил Ушаков.

По его словам, события в спектакле происходят 20 лет назад, после трагедии на Немиге, когда в давке погибли 53 человека. Герой романа попал в кому и очнулся через 10 лет в стране, в которой за это время ничего не изменилось. По мнению режиссера, ситуация на сцене созвучна тому, что происходит сейчас в Беларуси, куда Ушаков больше не может вернуться из соображений безопасности.

"Бывший сын" – это разговор о политике и жизненных принципах, о жизни интеллигентной семьи в условиях диктаторского режима. В постановке звучат важные вопросы как для меня, так и для тысяч белорусов: отвечаем ли мы за свою страну, надо ли попытаться что-то изменить, на что каждый из нас готов пойти ради свободы, способны ли граждане вообще проснуться от заблуждения прошлого, в котором привыкли существовать", – рассказал Ушаков.