Режиссер Ушаков: Кремлевские братья вовсе нам не братья. В Украине это давно поняли, а белорусы осознали только осенью 2020 года

"У нас у всех были связи с Россией. Я работал в Москве, имею множество знакомых артистов и режиссеров. Поверьте, они там тоже уже изменились и пытаются протестовать, каждый как может. Беларуси ждать от Москвы давно нечего было. Но наивность и простодушность наша всегда нашептывала: может, все же братья будут помогать? А эти кремлевские братья вовсе нам не братья. В Украине это давно поняли, а белорусы осознали только осенью 2020 года", – подчеркнул Ушаков.

По его словам, белорусы больше не верят, что Кремль может освободить их от режима Лукашенко.

Режиссер Ушаков: В Минске в лучшем случае меня оставят на свободе, а если попытаюсь что-то делать – прихлопнут. Читайте полную версию интервью