Режиссер Ушаков: Сопротивление в Беларуси будет продолжаться. Партизанщина как была, так и останется

"У каждого человека есть личный момент страха, который он способен преодолеть. Сопротивление будет продолжаться. Да, может казаться, что процесс идет слишком медленно, неуверенно, но он идет. Вода камень точит. Не может такого быть, что все погасло, все счастливы, довольны и согласны с установившимся порядком вещей в Беларуси, как показывает пропаганда. Люди сделали свой выбор не на пять минут. Партизанщина как была, так и останется. Мы будем дальше бороться. Наша победа может задержаться в пути, а может прийти и раньше", – отметил Ушаков.

Он считает, что белорусы сделали правильный выбор, решив бороться с диктатурой, поскольку "невозможно жить в стране насилия и страха".

Режиссер Ушаков: В Минске в лучшем случае меня оставят на свободе, а если попытаюсь что-то делать – прихлопнут. Читайте полную версию интервью