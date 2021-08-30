Режиссер Ушаков: Сопротивление в Беларуси будет продолжаться. Партизанщина как была, так и останется

"У каждого человека есть личный момент страха, который он способен преодолеть. Сопротивление будет продолжаться. Да, может казаться, что процесс идет слишком медленно, неуверенно, но он идет. Вода камень точит. Не может такого быть, что все погасло, все счастливы, довольны и согласны с установившимся порядком вещей в Беларуси, как показывает пропаганда. Люди сделали свой выбор не на пять минут. Партизанщина как была, так и останется. Мы будем дальше бороться. Наша победа может задержаться в пути, а может прийти и раньше", – отметил Ушаков.
Он считает, что белорусы сделали правильный выбор, решив бороться с диктатурой, поскольку "невозможно жить в стране насилия и страха".
Режиссер Ушаков: В Минске в лучшем случае меня оставят на свободе, а если попытаюсь что-то делать – прихлопнут. Читайте полную версию интервью
Лукашенко находится при власти в Беларуси с 1994 года.
На последних выборах президента Беларуси, которые прошли 9 августа 2020 года, по официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
В Беларуси проходили акции протеста несогласных с результатами выборов. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. По данным оппозиции, погибло восемь человек.
Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Преследования оппозиции в стране продолжаются до сих пор, хотя массовые акции протеста в Беларуси прекратились.