Украинский фильм о Мариуполе получил приз зрительских симпатий на фестивале "Сандэнс"

В картине Чернова описаны события, которые происходили в Мариуполе в первые недели войны Фото: festival.sundance.org

В картине Чернова описаны события, которые происходили в Мариуполе Донецкой области в первые недели войны.

Он вместе с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко прибыл в Мариуполь 24 февраля за час до начала вторжения в составе команды Associated Press. Журналисты фиксировали все происходящее в городе, в том числе гуманитарную катастрофу, массовые захоронения мирных жителей, преступления российских войск, работу врачей, а также первыми показали миру последствия бомбардировки роддома №3.

Фильм на основе материалов Чернова был создан командой программы Frontline, которая выходит на американском канале PBS.

* The Audience Award: World Cinema Documentary, Presented by United Airlines goes to 20 DAYS IN MARIUPOL, directed and produced by Mstyslav Chernov. #Sundance @united pic.twitter.com/zAvSESoOCF — SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 27, 2023