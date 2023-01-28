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Украинский фильм о Мариуполе получил приз зрительских симпатий на фестивале "Сандэнс"

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В картине Чернова описаны события, которые происходили в Мариуполе в первые недели войны
В картине Чернова описаны события, которые происходили в Мариуполе в первые недели войны
Фото: festival.sundance.org

Полнометражный документальный фильм "20 дней в Мариуполе" украинского журналиста, писателя и режиссера Мстислава Чернова получил приз зрительских симпатий на американском кинофестивале "Сандэнс". Об этом организаторы фестиваля 27 января сообщили в Twitter.

В картине Чернова описаны события, которые происходили в Мариуполе Донецкой области в первые недели войны. 

Он вместе с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко прибыл в Мариуполь 24 февраля за час до начала вторжения в составе команды Associated Press. Журналисты фиксировали все происходящее в городе, в том числе гуманитарную катастрофу, массовые захоронения мирных жителей, преступления российских войск, работу врачей, а также первыми показали миру последствия бомбардировки роддома №3.

Фильм на основе материалов Чернова был создан командой программы Frontline, которая выходит на американском канале PBS.

Контекст:

Фильм "20 дней в Мариуполе" уже отмечен многочисленным премиями, включая премию Королевского телеобщества, премию DW "За свободу слова", а также премию имени Георгия Гонгадзе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Мариуполь, фестиваль, фильм, кинофестиваль, вторжение, журналисты, война России против Украины
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