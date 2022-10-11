Украинские фотожурналисты Чернов и Малолетка получили премию Bayeux Calvados-Normandy Award

Чернов, который снимает для американского агентства Associated Press, победил в номинации Video Image и занял второе место в номинации Television.
Малолетка, вместе с которым Чернов работал в Мариуполе с начала полномасштабного российского вторжения, победил в номинации Photo.
В целом, в большинстве номинаций премии нынешнего года победили журналистские материалы из Украины. Также призы получали материалы из Судана, Буркина-Фасо, Афганистана.
Bayeux Calvados-Normandy Award – ежегодная премия для военных корреспондентов. Основана в Нормандии в 1994 году в честь годовщины Нормандской операции — высадки союзных войск во Франции в 1944 году.
В общем, Чернов и Малолетка получили уже шесть престижных журналистских наград в этом году – это Elijah Parish Lovejoy Award, Deutsche Welle Freedom of Speech Award, Премия имени Георгия Гонгадзе, Knight International Journalism Awards, Biagio Agnes Award, сообщило изданию "ГОРДОН" пиар-агентство Bagels & Letters.
Фотографии Мстислава Чернова из Мариуполя своими глазами можно увидеть в "Украинском доме" в Киеве на выставке "Вспышка. Украинская фотография сегодня", которая продлится до 23 октября. В экспозиции представлена военная фотография и фотография во время войны, отражающая театр боевых действий, героику сопротивления и повседневность людей из эпицентров, серых зон и окрестностей войны.