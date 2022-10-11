Украинские фотожурналисты Чернов и Малолетка получили премию Bayeux Calvados-Normandy Award

Малолетка (второй слева) победил в номинации Photo, а Чернов (второй справа) – Video Image и Television Фотографии предоставлены Мстиславом Черновым

Чернов, который снимает для американского агентства Associated Press, победил в номинации Video Image и занял второе место в номинации Television.

Малолетка, вместе с которым Чернов работал в Мариуполе с начала полномасштабного российского вторжения, победил в номинации Photo.

Фото: Евгений Малолетка

В целом, в большинстве номинаций премии нынешнего года победили журналистские материалы из Украины. Также призы получали материалы из Судана, Буркина-Фасо, Афганистана.

Bayeux Calvados-Normandy Award – ежегодная премия для военных корреспондентов. Основана в Нормандии в 1994 году в честь годовщины Нормандской операции — высадки союзных войск во Франции в 1944 году.