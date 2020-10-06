Умер основатель рок-группы Van Halen Эдди ван Хален

На 66-м году жизни от онкологического заболевания скончался легендарный американский гитарист, создатель группы Van Halen Эдди ван Хален.

6 октября ушел из жизни знаменитый американский рок-музыкант нидерландского происхождения Эдди ван Хален, ему было 65 лет.

Его сын Вольфганг сообщил о смерти отца в Twitter.

"Не верю, что приходится писать такое, но мой отец Эдвард Лодевейк ван Хален этим утром проиграл свою долгую и изматывающую битву с раком", – написал Вольфганг, который является басистом группы.

Основатель Van Halen около 20 лет страдал от опухоли языка.

В 1972 году братья Эдди и Алекс ван Халены основали рок-группу, которую с 1974 года называли в честь своей фамилии. Эдди был бессменным гитаристом коллектива, также играл на клавишных. Он известен и как конструктор гитар.

Группа считается одной из самых успешных за всю историю хард-рока. В 2007 году ее включили в зал славы рок-н-ролла.