В Греции нашли картину Пикассо. Ее украли из галереи в Афинах почти 10 лет назад

Картины Пикассо "Женская голова" и Пита Мондриана "Мельница в Штаммере" украли ночью 9 января 2012 года из национальной художественной галереи Афин.

Картины сорвали с рам во время хорошо организованного ночного ограбления. Грабители также украли нарисованный тушью рисунок итальянского художника XVI-го века Гульельмо Качча, отметило Associated Press. Ограбление завершили примерно за семь минут, уточнили полицейские.

Произведения искусства нашли в овраге в городе Кератея. Их спрятал 49-летний грек. Его считают одним из двух участников кражи картин.