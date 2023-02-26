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КУЛЬТУРА

В Киеве состоялась премьера фильма "Слава Украине" французского режиссера и философа Леви

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Гонорар от релиза фильма Леви пожертвует на помощь украинцам
Гонорар от релиза фильма Леви пожертвует на помощь украинцам
Фото: Bernard-Henri Lévy / Facebook

26 февраля в кинотеатре "Жовтень" в Киеве прошла специальная премьера документального фильма "Слава Украине" французского режиссера, философа, писателя и драматурга Бернара-Анри Леви, сообщила корреспонденту "ГОРДОН" основательница InFeatures Story Production и сопродюсер фильма Наталья Гривняк.

По ее информации, событие приурочено к девятой годовщине российско-украинской войны и годовщине полномасштабного вторжения России.

Фильм снят в формате журнала путешествий по горячим точкам. Действие ленты начинается в Харькове и заканчивается в Херсоне после освобождения города. Финальные сцены разворачиваются в Очакове. Режиссер путешествовал по Украине вместе с украинским спецназом и снимал события в Бахмуте, Лимане, следил за действиями военных возле Запорожской АЭС.

"Это фильм с четкой позицией, партизанский фильм, снятый на месте разрушительной войны у европейской границы. Война, результаты которой будут определять наше будущее и будущее поколений", – подчеркнул Леви в приветственном слове.

Музыку к фильму написал украинский певец, лидер рок-группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Свой личный гонорар от релиза фильма "Слава Украине" Леви направит в Фонд Елены Зеленской.

Контекст:

Первый показ картины "Слава Украине!" состоялся 6 февраля в кинотеатре "Бальзак" в Париже. На нем присутствовали высокие гости, среди которых экс-президент Франции Франсуа Олланд, мэр Парижа Анн Идальго, посол Украины во Франции Вадим Омельченко, политические, культурные и медиадеятели Франции.

С 22 февраля фильм начали показывать во французских кинотеатрах.

Это второй фильм Леви, снятый после начала полномасштабного вторжения России. Первый фильм, "Почему Украина", вышел на международном канале ARTE в июне 2022 года.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, Франция, война, военные, фильм, Лиман, Бернар-Анри Леви, режиссер, вторжение, война России против Украины, Бахмут, Очаков, премьера
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