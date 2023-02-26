В Киеве состоялась премьера фильма "Слава Украине" французского режиссера и философа Леви

По ее информации, событие приурочено к девятой годовщине российско-украинской войны и годовщине полномасштабного вторжения России.
Фильм снят в формате журнала путешествий по горячим точкам. Действие ленты начинается в Харькове и заканчивается в Херсоне после освобождения города. Финальные сцены разворачиваются в Очакове. Режиссер путешествовал по Украине вместе с украинским спецназом и снимал события в Бахмуте, Лимане, следил за действиями военных возле Запорожской АЭС.
"Это фильм с четкой позицией, партизанский фильм, снятый на месте разрушительной войны у европейской границы. Война, результаты которой будут определять наше будущее и будущее поколений", – подчеркнул Леви в приветственном слове.
Музыку к фильму написал украинский певец, лидер рок-группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.
Свой личный гонорар от релиза фильма "Слава Украине" Леви направит в Фонд Елены Зеленской.
Первый показ картины "Слава Украине!" состоялся 6 февраля в кинотеатре "Бальзак" в Париже. На нем присутствовали высокие гости, среди которых экс-президент Франции Франсуа Олланд, мэр Парижа Анн Идальго, посол Украины во Франции Вадим Омельченко, политические, культурные и медиадеятели Франции.
С 22 февраля фильм начали показывать во французских кинотеатрах.
Это второй фильм Леви, снятый после начала полномасштабного вторжения России. Первый фильм, "Почему Украина", вышел на международном канале ARTE в июне 2022 года.