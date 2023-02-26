В Киеве состоялась премьера фильма "Слава Украине" французского режиссера и философа Леви

По ее информации, событие приурочено к девятой годовщине российско-украинской войны и годовщине полномасштабного вторжения России.

Фильм снят в формате журнала путешествий по горячим точкам. Действие ленты начинается в Харькове и заканчивается в Херсоне после освобождения города. Финальные сцены разворачиваются в Очакове. Режиссер путешествовал по Украине вместе с украинским спецназом и снимал события в Бахмуте, Лимане, следил за действиями военных возле Запорожской АЭС.

"Это фильм с четкой позицией, партизанский фильм, снятый на месте разрушительной войны у европейской границы. Война, результаты которой будут определять наше будущее и будущее поколений", – подчеркнул Леви в приветственном слове.

Музыку к фильму написал украинский певец, лидер рок-группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Свой личный гонорар от релиза фильма "Слава Украине" Леви направит в Фонд Елены Зеленской.