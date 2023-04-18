В конкурсе имени В. Горовица принимает участие российский пианист, который после 2014 года служил в армии РФ

В 2023 году конкурс проходит с 13 по 21 апреля в Женеве Фото: Vladimir Horowitz Piano Competition / Facebook

Музыковед и основатель радио "Исландия" Стас Невмержицкий в Facebook отметил, что в 2014-2015 годах Корчагин проходил службу в 154-м отдельном комендантском преображенском полку. Он также является преподавателем Государственной российской академии музыки им. Гнесиных.

Невмержицкий обратился к организаторам конкурса с просьбой объяснить, как среди участников оказался российский пианист, служивший в российской армии, после того как Россия начала войну против Украины.

"Вы его еще и до полуфинала дотащили, где он будет играть [композитора Сергея] Рахманинова и [композитора Петра] Чайковского", – написал музыковед.