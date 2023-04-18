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В конкурсе имени В. Горовица принимает участие российский пианист, который после 2014 года служил в армии РФ

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В 2023 году конкурс проходит с 13 по 21 апреля в Женеве
В 2023 году конкурс проходит с 13 по 21 апреля в Женеве
Фото: Vladimir Horowitz Piano Competition / Facebook

В украинском международном конкурсе имени В. Горовица, который через войну в Украине проходит в Женеве (Швейцария), будет принимать участие российский пианист Станислав Корчагин. Информация об участниках опубликована на официальной странице конкурса.

Музыковед и основатель радио "Исландия" Стас Невмержицкий в Facebook отметил, что в 2014-2015 годах Корчагин проходил службу в 154-м отдельном комендантском преображенском полку. Он также является преподавателем Государственной российской академии музыки им. Гнесиных.

Невмержицкий обратился к организаторам конкурса с просьбой объяснить, как среди участников оказался российский пианист, служивший в российской армии, после того как Россия начала войну против Украины.

"Вы его еще и до полуфинала дотащили, где он будет играть [композитора Сергея] Рахманинова и [композитора Петра] Чайковского", – написал музыковед.

https://www.facebook.com/stas.nevmerzhytskyi/posts/9037246073016720

Контекст:

Международный конкурс молодых пианистов им. Горовица, основанный в 1995 году, чествует память художника и пианиста Владимира Горовица, который родился и учился в Киеве, говорится на сайте конкурса.

В этом году конкурс проходит с 13 по 21 апреля в Женеве

Теги: Россия, Украина, музыка, Швейцария, Женева, конкурс
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