В конкурсе имени В. Горовица принимает участие российский пианист, который после 2014 года служил в армии РФ

Музыковед и основатель радио "Исландия" Стас Невмержицкий в Facebook отметил, что в 2014-2015 годах Корчагин проходил службу в 154-м отдельном комендантском преображенском полку. Он также является преподавателем Государственной российской академии музыки им. Гнесиных.
Невмержицкий обратился к организаторам конкурса с просьбой объяснить, как среди участников оказался российский пианист, служивший в российской армии, после того как Россия начала войну против Украины.
"Вы его еще и до полуфинала дотащили, где он будет играть [композитора Сергея] Рахманинова и [композитора Петра] Чайковского", – написал музыковед.
Международный конкурс молодых пианистов им. Горовица, основанный в 1995 году, чествует память художника и пианиста Владимира Горовица, который родился и учился в Киеве, говорится на сайте конкурса.
В этом году конкурс проходит с 13 по 21 апреля в Женеве