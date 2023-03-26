"Россия все ворует". В Украине прокомментировали призыв Медведева распространять пиратские копии кино и музыки

"Ищите правильных пиратов и скачивайте у них. [...] Если они ушли от нас, всякие "нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились", – заявил Медведев.
Позицию экс-президента РФ поддержал спикер нынешнего российского президента Дмитрий Песков. Telegram-каналу Shot он заявил, что сам часто смотрит пиратские фильмы.
На заявления Медведева и Пескова отреагировал 25 марта в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Снова российские официалы (Песков, Медведев) признались в уголовном преступлении. Призывают россиян распространять пиратские копии кино/музыки. Если ты вор, то ты вор... РФ всегда ворует. Не изобретает, не придумывает, а грабит и обворовывает. Настоящее лицо "великой российской культуры", – написал он.
Знову ru-офіціали (#Пєсков/#Медведєв) зізналися в кримінальному злочині. Закликають росіян поширювати піратські копії кіно/музики.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 25, 2023
Якщо ти злодій, то ти злодій... Рф завжди краде. Не винаходить, не вигадує, а грабує та обкрадає. Справжнє обличчя «великої російської культури»…
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 11,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.