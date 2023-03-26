"Россия все ворует". В Украине прокомментировали призыв Медведева распространять пиратские копии кино и музыки

"Ищите правильных пиратов и скачивайте у них. [...] Если они ушли от нас, всякие "нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились", – заявил Медведев.

Позицию экс-президента РФ поддержал спикер нынешнего российского президента Дмитрий Песков. Telegram-каналу Shot он заявил, что сам часто смотрит пиратские фильмы.

На заявления Медведева и Пескова отреагировал 25 марта в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Снова российские официалы (Песков, Медведев) признались в уголовном преступлении. Призывают россиян распространять пиратские копии кино/музыки. Если ты вор, то ты вор... РФ всегда ворует. Не изобретает, не придумывает, а грабит и обворовывает. Настоящее лицо "великой российской культуры", – написал он.

Знову ru-офіціали (#Пєсков/#Медведєв) зізналися в кримінальному злочині. Закликають росіян поширювати піратські копії кіно/музики.

Якщо ти злодій, то ти злодій... Рф завжди краде. Не винаходить, не вигадує, а грабує та обкрадає. Справжнє обличчя «великої російської культури»… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 25, 2023