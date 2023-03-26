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"Россия все ворует". В Украине прокомментировали призыв Медведева распространять пиратские копии кино и музыки

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Песков заявил, что смотрит пиратские фильмы
Песков заявил, что смотрит пиратские фильмы
Фото: pixabay.com (архив)

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ назвал правильным использование россиянами пиратских копий произведений, которые из-за антироссийких санкций стали недоступны жителям РФ. Об этом 25 марта сообщает ТАСС.

"Ищите правильных пиратов и скачивайте у них. [...] Если они ушли от нас, всякие "нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились", – заявил Медведев.

Позицию экс-президента РФ поддержал спикер нынешнего российского президента Дмитрий Песков. Telegram-каналу Shot он заявил, что сам часто смотрит пиратские фильмы.

На заявления Медведева и Пескова отреагировал 25 марта в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Снова российские официалы (Песков, Медведев) признались в уголовном преступлении. Призывают россиян распространять пиратские копии кино/музыки. Если ты вор, то ты вор... РФ всегда ворует. Не изобретает, не придумывает, а грабит и обворовывает. Настоящее лицо "великой российской культуры", – написал он.

Контекст:

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 11,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, кино, музыка, санкции, Дмитрий Песков, фильм, советник, Михаил Подоляк
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