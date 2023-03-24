ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о финале войны: Россия должна стать маленьким, ничтожным государством, на которое никто не обращает внимания

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Подоляка, война в Украине является войной цивилизаций
По словам Подоляка, война в Украине является войной цивилизаций
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

По результатам войны в Украине Россия должна утратить влияние в мире и часть своей территории. Такое мнение в опубликованном 24 марта интервью "24 каналу" выразил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"С точки зрения качества не только мы, но и многие переоценивали российскую армию. Сегодня мы понимаем, что качества нет, есть только количество, и здесь нужно правильно ставить акценты. Не бояться того, что есть. А в то же время максимально эффективно уничтожать все, что есть. У нас нет другого сценария. Понимаю, что после года войны хотелось бы видеть свет в конце тоннеля и понимать, что завтра это можно закончить", – сказал Подоляк.

По его словам, война в Украине является войной цивилизаций.

"Она не может закончиться потому, что нам сложно. Мы должны дойти до правильного финала. Россия должна стать такой, какая она есть – маленьким, ничтожным государством, на которое никто не обращает внимания. Да, территориально желательно, чтобы она тоже уменьшилась. Но между тем это уже не наша проблема, а Китая, США, Средней Азии и так далее", – подчеркнул Подоляк.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации"Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, война, война России против Украины, Михаил Подоляк, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
38-летний Цукерберг в третий раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери
38-летний Цукерберг в третий раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери
Галина ГРИШИНА
Бьюти-лайфхак Виктории Бекхэм, с помощью которого ее глаза выглядят больше. Топ-5 самых ярких фото
Бьюти-лайфхак Виктории Бекхэм, с помощью которого ее глаза выглядят больше. Топ-5 самых ярких фото
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить вкусные чесночные гренки из черствого хлеба. Простой кулинарный лайфхак
  Как приготовить вкусные чесночные гренки из черствого хлеба. Простой кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Шрайбер записал видео в поддержку Украины: Я буду поддерживать вас до неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет
Шрайбер записал видео в поддержку Украины: Я буду поддерживать вас до неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет
Галина ГРИШИНА
Как определить качество рыбных консервов еще перед покупкой
Как определить качество рыбных консервов еще перед покупкой
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
25-летняя жена 56-летнего Касселя снялась дома в нижнем белье
25-летняя жена 56-летнего Касселя снялась дома в нижнем белье
"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал разрыв с Шакирой
"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал разрыв с Шакирой
"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"
"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"
Как вырастить вкусные и ароматные помидоры у себя дома. Лучшие сорта, правила посева и ухода
Как вырастить вкусные и ароматные помидоры у себя дома. Лучшие сорта, правила посева и ухода
MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась
MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась
Галина ГРИШИНА
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
Галина ГРИШИНА
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
Галина ГРИШИНА
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
Галина ГРИШИНА
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (257942)
2
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (131825)
3
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (103877)
4
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (83062)
5
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото (80991)
6
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины (70838)
7
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором (49827)
8
В сети показали фото, для которых Тина Кароль позировала без бюстгальтера спиной к камере (45959)
 
 
 
 