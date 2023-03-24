Подоляк о финале войны: Россия должна стать маленьким, ничтожным государством, на которое никто не обращает внимания

"С точки зрения качества не только мы, но и многие переоценивали российскую армию. Сегодня мы понимаем, что качества нет, есть только количество, и здесь нужно правильно ставить акценты. Не бояться того, что есть. А в то же время максимально эффективно уничтожать все, что есть. У нас нет другого сценария. Понимаю, что после года войны хотелось бы видеть свет в конце тоннеля и понимать, что завтра это можно закончить", – сказал Подоляк.

По его словам, война в Украине является войной цивилизаций.

"Она не может закончиться потому, что нам сложно. Мы должны дойти до правильного финала. Россия должна стать такой, какая она есть – маленьким, ничтожным государством, на которое никто не обращает внимания. Да, территориально желательно, чтобы она тоже уменьшилась. Но между тем это уже не наша проблема, а Китая, США, Средней Азии и так далее", – подчеркнул Подоляк.