В Одессу вернулись два шедевра мировой живописи кисти голландского живописца Золотого века Франса Хальса

Семь месяцев полотна всемирно известного живописца находились в Италии на выставке Georges de La Tour L'Europa della luce в королевском дворце Милана, сообщил председатель попечительского совета музея Юрий Маслов.

Юрий Маслов: Теперь моя мечта – собрать всех четырех Евангелистов Хальса на одной выставке Фото: Юрий Маслов / Facebook

В одесский Музей Западного и Восточного искусства вернулись полотна голландского художника Золотого века Франса Хальса – "Святой Лука" и "Святой Матфей". Семь месяцев полотна всемирно известного живописца находились в Италии на выставке Georges de La Tour L'Europa della luce в королевском дворце Милана, сообщил в своем Facebook председатель попечительского совета музея Юрий Маслов.

Работы Хальса из одесского музея были представлены рядом с полотнами из Национальной галереи искусств в Вашингтоне, галереи Уффици, Пинакотеки Ватикана и других музеев.

"Полный аншлаг в Палаццо Реале и потрясенные итальянцы, которые никак не могли поверить, что в нашей стране и нашем городе находятся работы такого уровня", – написал Маслов.

"Евангелисты" – серия полотен из четырех картин, несвойственных для художника.

"Это шедевр в шедевре, уникальное творение даже для Хальса – художник никогда не обращался к религиозным сюжетам. Это все равно что натюрморт Микеланджело", – отметил глава попечительского совета.

После того, как двух одесских "Евангелистов" приобрела Екатерина Великая, они несколько раз "путешествовали" по Российской империи. Во время Второй мировой войны полотна затерялись. Затем их нашли на Привозе, полотна оказались в запасниках музея Западного и Восточного искусства, а выяснить их авторство удалось только в 1958 году. Еще два "Евангелиста" находятся в коллекциях иностранных музеев.

Маслов намерен собрать все четыре полотна на одной выставке.

"Теперь моя мечта – собрать всех четырех Евангелистов Хальса на одной выставке. Уверен, что мы с [директором музея] Игорем Пороником сможем это сделать", – резюмировал Маслов.