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Война, Путин, российское вранье, травля, "Зимняя вишня", счастье. Интервью Гордона с Калныньшем. Видео

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Калныньш: Латвия сильно сопереживает Украине
Калныньш: Латвия сильно сопереживает Украине
Скриншот: IB Media Productions / YouTube

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с латвийским актером театра и кино Иваром Калныньшем.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Калныньш говорил о: 

  • том, что почувствовал, когда Россия в 2022 году начала полномасштабную войну против Украины, и почему россияне ее поддерживают;
  • российской пропаганде;
  • военных преступлениях российских оккупантов в Украине, в частности о похищении украинских детей;
  • российской интеллигенции, поддерживающей войну;
  • президенте России Владимире Путине;
  • травле со стороны России после поддержки Украины;
  • том, чем закончится война России против Украины. 

"Латвия сильно сопереживает Украине, естественно. И мои близкие, и мои друзья, и мои знакомые. Это большая проблема и для нас, потому что нет точного ответа, почему это все происходит, почему надо убивать кого-то, чтобы доказать, какой я сильный. Не может быть такой идеи – ни национальной, ни государственной, ни какой-то имперской, – ради которой стоило бы убивать людей. Сегодня, в XXI веке", – сказал актер.

Калныньш родился в 1948 году в Риге. Окончил театральный факультет Латвийской музыкальной академии имени Язепса Витолса.

В 1972–2000 годах работал актером рижского театра "Дайлес". Снимался во многих латвийских и советских фильмах и сериалах, в том числе в "ТАСС уполномочен заявить", "Зимняя вишня", "Не стреляйте в белых лебедей", после распада СССР его приглашали в российские проекты.

Параллельно с актерской работой записал несколько музыкальных альбомов.

В 90-е годы был депутатом Сейма Латвии, работал в комиссии по культуре. 

Калныньш внесен в базу сайта "Миротворца" за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма в 2015 году вместе с московским театром. 

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Латвия, кино, СССР, российская пропаганда, Ивар Калныньш, война России против Украины
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