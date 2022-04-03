Вокалист группы Hurts Хатчкрафт: Мне так отчаянно грустно за прекрасную Украину и украинский народ

"Война полностью разбила мне сердце. Я думал, что со временем смогу подобрать нужные слова, но не могу. Мне так отчаянно грустно за прекрасную Украину и украинский народ. Воспоминания, которые мы разделяем, так много значат для меня. Публикация в соцсети не отображает тот ежедневный ужас и глубокую печаль, которую я чувствую. Я думаю обо всех людях, которых встретил на своем пути, и надеюсь на покой каждый день. Я люблю всех вас", – написал музыкант.

Хатчкрафт также обратился к подписчикам из страны-агрессора.

"Для тех в России, которые все еще могут читать это, я знаю, что вы наверняка чувствуете то же самое", – добавил он в подписи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Theo Hutchcraft (@theohurts)

Война России против Украины. Главное (обновляется)