Вокалист группы Hurts Хатчкрафт: Мне так отчаянно грустно за прекрасную Украину и украинский народ

"Война полностью разбила мне сердце. Я думал, что со временем смогу подобрать нужные слова, но не могу. Мне так отчаянно грустно за прекрасную Украину и украинский народ. Воспоминания, которые мы разделяем, так много значат для меня. Публикация в соцсети не отображает тот ежедневный ужас и глубокую печаль, которую я чувствую. Я думаю обо всех людях, которых встретил на своем пути, и надеюсь на покой каждый день. Я люблю всех вас", – написал музыкант.
Хатчкрафт также обратился к подписчикам из страны-агрессора.
"Для тех в России, которые все еще могут читать это, я знаю, что вы наверняка чувствуете то же самое", – добавил он в подписи.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Тео Хатчкрафт родился 30 августа 1986 года в графстве Северный Йоркшир (Англия). В 2009 году вместе с британским музыкантом Адамом Андерсоном он создал группу Hurts. Свой первый клип Wonderful Life они сняли сами всего за 20 фунтов [около 800 грн]. Их дебютный альбом Happiness, а также второй альбом группы Exile (2013) попали в десятку лучших альбомов в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польше и Финляндии.