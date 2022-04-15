Вокруг памятника основателям Киева возвели защитный саркофаг. Фото

Снаружи памятник укреплен плитами, а в нижней части конструкции уложены мешки с песком. Автором защитного саркофага является украинский архитектор Николай Вихарев, который после нападения РФ на Украину занимается разработкой проектов по защите памятников, отмечается в релизе.
Инициаторы проекта рассчитывают, что защитный саркофаг может стать новой культурологической ценностью – на его стенах появится мурал с патриотическим сюжетом от украинского художника Валерия Колора.
Памятник основателям Киева построен в 1982 году к 1500-летию основания города Киева. Он расположен на набережной Днепра в Наводническом парке. Композиция выполнена из кованой меди в виде плоской лодки, на которой установлены фигуры основателей Киева – братьев Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь.
Инициатива защитить киевские памятники от разрушений принадлежит департаменту охраны культурного наследия Киева. Защитные саркофаги уже возведены вокруг памятников Святому Владимиру, княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному, просветителям Кириллу и Мефодию и других.