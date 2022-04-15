Вокруг памятника основателям Киева возвели защитный саркофаг. Фото

Памятник основателям Киева построен в 1982 году к 1500-летию основания города Киева Фото предоставлено инициаторами проекта

Снаружи памятник укреплен плитами, а в нижней части конструкции уложены мешки с песком. Автором защитного саркофага является украинский архитектор Николай Вихарев, который после нападения РФ на Украину занимается разработкой проектов по защите памятников, отмечается в релизе.

Инициаторы проекта рассчитывают, что защитный саркофаг может стать новой культурологической ценностью – на его стенах появится мурал с патриотическим сюжетом от украинского художника Валерия Колора.

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